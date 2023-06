Zweimal im Tor getauscht und in Unterzahl verloren

„Das war von Anfang ein Tag, den man nicht gern hat“, meinte Groß-Schweinbarths Trainer Karl Frank nach dem Spiel gegen Sitzendorf. Stamm-Torfrau Jaqueline Maurer konnte aus privaten Gründen bis kurz vor Anpfiff nicht sagen, ob sie kommt. „Sie hat dann abgesagt und anstatt aufzuwärmen waren wir dann damit beschäftigt, wer ins Tor geht“, so Frank. Die Wahl fiel dann auf Elisabeth-Linda Danhofer. Frank sah trotz allem einen dominanten Auftritt seines Teams, die Tore machte allerdings der Gegner. Nach dem Anschlusstreffer durch Anna Hess wechselten die Gäste ihre einzige Ersatzspielerin ein, kurz darauf verletzte sich Danhofer und konnte auch nicht mehr weiterspielen. Zu zehnt fing sich der SVG das 1:3 ein und man konnte durch einen weiteren Hess-Treffer noch einmal verkürzen, die Niederlage war aber nicht mehr zu vermeiden.

Frank zollte seinen Spielerinnen dennoch Respekt: „Die Mädels haben alle einen unglaublichen Einsatz gezeigt, wir waren zweimal knapp am Ausgleich dran“. Durch den Patzer wurde Lassee - für den Trainer verdient - Meister, Frank will nun mit Groß-Schweinbarth den 'Vize' erreichen. Bezüglich der zweiten Mannschaft, die man nach dem Rückzug zu Beginn des Frühjahrs in der kommenden Saison grundsätzlich wieder stellen will, gab der Trainer folgendes Update: „Ich kann noch nicht sagen ob es etwas wird. Aber wir werden es nicht erzwingen“.