Groß-Schweinbarth erfüllt die Pflicht

Groß-Schweinbarth ist weiterhin auf Kurs Richtung Vizemeistertitel: Bei Nachzügler Obersdorf siegte die Frank-Elf mit 1:0. Das Goldtor machte Anna Hess nach einem Schafler-Lochpass, weitere Gelegenheiten ließen die favorisierten Gäste trotz mehr Spielanteilen liegen.

Lassee könnte am Sonntag Meister sein

Tabellenführer Lassee ist nach Verlustpunkten weiterhin acht Zähler vorne und war am Wochenende spielfrei. Der nächste Gegner der Brudik-Elf ist Zwentendorf, gespielt wird am Samstag um 16.30 Uhr in Engelhartstetten. Für Groß-Schweinbarth geht es am Sonntag in Sitzendorf weiter. Bei einem Sieg von Lassee und einem Unentschieden oder einer Niederlage Groß-Schweinbarths wäre Grün-Weiß am Sonntag schon Meister.