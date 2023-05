Sitzendorferinnen blüht eine rosige Zukunft

Es läuft beim SV Sitzendorf! Mit dem 2:0-Auswärtserfolg holte die Mattes-Elf den dritten Sieg im Frühjahr, hat damit jetzt schon so oft gewonnen wie im gesamten Herbst und ist aktuell Dritter in der Rück- rundentabelle. Ein Top-Fünf Platz ist plötzlich wieder in Reichweiter gerückt.

Dabei fehlte zuletzt sogar Spielmacherin Magdalena Gschöpf, eigentlich als eine der Leistungsträgerinnen eingeplant. Was sind die Gründe für den Erfolg?

Die Neo-Torfrau

Vanessa Fehringer ist erst seit diesem Frühjahr im Tor, macht ihre Sache als gelernte Feldspielerin aber gut – und hat dabei einen unglaublichen Ehrgeiz. Zuletzt spielte sie sogar mit einem gebrochenen Finger und ärgert sich laut Spielertrainerin Verena Mattes über jeden Gegentreffer, selbst wenn dieser eigentlich unhaltbar ist.

Die Tormaschine

Die Lebensversicherung des SVS in der Offensive heißt Jacqueline Singer. Die Stürmerin hält bei 16 Toren in 15 Spielen, traf zuletzt viermal in Serie. „Für mich ist sie derzeit in absoluter Hochform, die beste Jacqui, die wir je hatten“, schwärmte Mattes.

Die „jungen Wilden“

Das nicht nur die Gegenwart, sondern auch Zukunft in Sitzendorf rosig ist, beweis ein Blick auf das Blankett: Mit Kathrin Miniböck (Anm.: Jahrgang 2006) ist eine junge Spielerin im Kader von Mattes schon absolute Leistungsträgerin.

Zuletzt durften auch zwei der ganz großen Talente Gebietsligaluft schnuppern: Zum einen die 14-jährige Sophie Dehne, Tochter von Obfrau Johanna, und zum anderen Johanna Toifl, mit 15 Jahre ebenfalls noch blutjung.

„Sie alle haben enormes Potenzial, da macht es mir gleich doppelt so viel Spaß zu arbeiten“, so Mattes. Und in der erfolgreichen U13-Mannschaft in der Mädchenmeisterschaft gibt es noch weitere Talente, zum Beispiel Torfrau Anja Savanjo, deren Bruder Fridolin ja in Obritz das Tor hütet, soll laut Mattes ein besonderer Rohdiamant sein.