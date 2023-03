Groß-Schweinbarth holt den höchsten Erfolg der Runde

Mit dem 5:0 in Zwentendorf gelang den Groß-Schweinbarther Frauen ein Auftakt nach Maß und der vierte Sieg in Folge. Ganz souverän war der Auftritt für Trainer Karl Frank trotzdem nicht: „Am Anfang waren alle etwas übernervös. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Sicherheit und da haben wir dann richtig aufgedreht, da waren sie chancenlos.“

Kommende Woche empfängt man den Vorletzten Fallbach, Frank erwartet sich ein Geduldsspiel: „Ich denke, dass wir das Spiel machen und sie sich hinten reinstellen werden, da wäre ein schnelles Tor wichtig.“ Auch der Spitzenreiter Lassee startet dann mit einem Heimspiel gegen Stetteldorf 1b, den Tabellenvierten.

Der aktuelle Spieltag bot zudem ein Kuriosum: Alle Partien wurden von den Auswärtsmannschaften gewonnen, und zwar jeweils zu null! Das Groß-Schweinbarther 5:0 war dabei der höchste Erfolg der Woche.