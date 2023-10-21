Fallbach - Asparn / Zaya 1:3 (1:0)

Erstellt am 21. Oktober 2023 | 18:00
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MF
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Foto: shutterstock.com, alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

21.10.2023  16:00

Statistik:

FALLBACH - ASPARN / ZAYA 1:3 (1:0).

Torfolge: 1:0 (38.) Fröschl, 1:1 (57.) Lachmayer, 1:2 (62.) Lachmayer, 1:3 (89.) Lachmayer.

Gelbe Karten: Waismaier (87. Kritik), Hammer (62. Kritik); .

Fallbach: Waismaier; Carmen Eder, Fröschl, Schodl, Hammer, Leonie Schwingenschrot, Krickl, Marie Schwingenschrot (65. Erdmann), Amelie Eder, Stindl, Leisser (80. Hartmann).

Asparn / Zaya: Sauer (HZ. Strobl); Laura Brandl, Kreidl, Staribacher, Idinger, Zeinler, Tren, Lehner (80. Mrazek), Lisa Brandl, Huber, Lachmayer.

45 Zuschauer, Schiedsrichter: Günter Schwarz.