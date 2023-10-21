Fallbach - Asparn / Zaya 1:3 (1:0)
21.10.2023 16:00
Statistik:
FALLBACH - ASPARN / ZAYA 1:3 (1:0).
Torfolge: 1:0 (38.) Fröschl, 1:1 (57.) Lachmayer, 1:2 (62.) Lachmayer, 1:3 (89.) Lachmayer.
Gelbe Karten: Waismaier (87. Kritik), Hammer (62. Kritik); .
Fallbach: Waismaier; Carmen Eder, Fröschl, Schodl, Hammer, Leonie Schwingenschrot, Krickl, Marie Schwingenschrot (65. Erdmann), Amelie Eder, Stindl, Leisser (80. Hartmann).
Asparn / Zaya: Sauer (HZ. Strobl); Laura Brandl, Kreidl, Staribacher, Idinger, Zeinler, Tren, Lehner (80. Mrazek), Lisa Brandl, Huber, Lachmayer.
45 Zuschauer, Schiedsrichter: Günter Schwarz.