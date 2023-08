Aus zwei mach drei

Mit einer stark veränderten Besetzung startet die Frauen-Gebietsliga am kommenden Wochenende in die neue Saison. Das Waldviertel bekam mit dem Nordwesten nun eine eigene Liga, Auswärtsfahrten nach Horn und Zwentendorf gehören damit vorerst der Vergangenheit an. Was sich nicht geändert hat, ist die Favoritenrolle der Gänserndorfer Teams. Vorjahres-Meister Lassee verzichtete auf den Aufstieg in die Landesliga und verbreiterte den Kader weiter. Eine größere Rolle spielt in den Planungen von Coach Herwig Brudik dabei Natalie Kuchynka, die aus Prinzendorf kam, zudem fängt die Leopoldsdorferin Leonie Wojtas, die 2020 auch für die Austria einmal in der Bundesliga auflief, wieder mit dem Fußballspielen an.

In der vergangenen Woche holte man sich beim Trainingslager den letzten Feinschliff, mit Ausnahme von Nadja Novomesky (Kreuzbandriss) gibt es keine Ausfälle. Der Auftakt wird mit den Landesliga-Absteigern Paasdorf und Großrußbach als Gegner gleich einmal spannend. „Beide Teams haben sich seit den letzten Spielen gegen uns stark verändert und sind schwer einzuschätzen, aber ich bin optimistisch“, so Brudik. Der Vorjahres-Zweite Groß-Schweinbarth bestritt für Trainer Karl Frank ebenfalls eine „super Vorbereitung“ mit hoher Trainingsbeteiligung. Zugänge gab es keine, bis auf Kathrin Grünauer und Victoria Franner, die nach Verletzungen jeweils im Aufbautraining sind, sind alle Spielerinnen fit.

Die Top Drei als Ziel

Mit Langenzersdorf wartet zum Auftakt wohl nicht der allerhärteste Brocken, Frank will den Aufsteiger aber nicht unterschätzen: „Ich schätze sie nicht schlecht ein, sie dürften recht spielstark sein“. Saisonziel ist für den SVG ein Top Drei-Platz. „Und vielleicht ein bisschen mehr“, fügt Frank mit einem Lachen an.

Auch Jedenspeigen stellt sich nach Rang vier im Vorjahr in der Frauengruppe Weinviertel dem Abenteuer Gebietsliga. Trainer Raphael Kastner war mit der Vorbereitung ebenfalls zufrieden, auch der um einige Zugänge verstärkte Kader stimmt ihn positiv: „Anfangs war mein Ziel dass wir nicht Letzter, aber mit dieser Mannschaft wollen wir schon ins Mittelfeld“. Erster Gegner ist der Vorjahres-Vorletzte Obersdorf, danach folgen Paasdorf, Lassee und Groß-Schweinbarth. „Die Auslosung hat uns schon ein bisschen getroffen, aber dann haben wir’s wenigstens hinter uns“, lachte Kastner.