Der Gegner sagte ab

Das Spiel zwischen den Lasseer Frauen und Langenzersdorf wurde am Wochenende abgesagt, da die Gäste zu wenig Spielerinnen hatten, wie Trainer Herwig Brudik bestätigte. Nachgetragen wird die Partie am 26. Oktober um 14 Uhr. Somit hält die FSG weiter bei zwölf Zählern nach fünf Partien, nur gegen Groß-Schweinbarth verlor man bekanntlich mit 0:4. „Da war es zu wenig von uns und wir hatten auch viele Ausfälle“, so Brudik. Sein Team hat nun nur mehr Gegner aus der unteren Tabellenhälfte vor sich, der Spitzenreiter muss noch gegen Kleinengersdorf ran. „Ich bin gespannt, wie sie sich da tun, Kleinengersdorf ist schon richtig stark“, so Brudik.

Die Frank-Elf selbst tat sich auch gegen Fallbach etwas schwer, gewann die Flutlichtpartie in Hohenruppersdorf dank dreier Treffer in Halbzeit zwei aber mit 3:0. Jedenspeigen lag gegen Asparn wiederum bis zur 72. Minute 1:0 vorne, verlor aber noch 1:4 und bleibt somit punktelos.