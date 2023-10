Groß-Schweinbarther Erfolgslauf geht weiter

Erfolgslauf geht weiter

Die Groß-Schweinbarther Frauen gewannen auch ihr siebentes Spiel und siegten souverän mit 5:0 in Asparn/Zaya. Marlene Frank brachte ihr Team noch vor der Pause in Führung, in Hälfte zwei fielen dann durch Frank, Anna Hess und Bianca Prager vier weitere Treffer binnen 21 Minuten.

Lassee war minimalistisch

Die FSG Lassee Marchfeld bleibt den Groß-Schweinbartherinnen auf den Fersen und gewann mit 1:0 in Fallbach – das Goldtor erzielte Celina Felkl. Mit elf Toren in sechs Partien holte die Brudik-Elf fünf Siege.

Wieder verloren

Auch in Runde sieben gab es für die FSG Jedenspeigen nichts zu holen: Die Kastner-Elf verlor mit 1:5 in Großrußbach, damit bleibt man das Schlusslicht.