Klarer Sieg im Derby

Das mit Spannung erwartete Bezirksduell um die Tabellenführung zwischen den makellos gestarteten Teams aus Groß-Schweinbarth und Lassee wurde zu einer überraschend klaren Angelegenheit: Das Team von Karl Frank siegte mit 4:0, es war das deutlichste Ergebnis im Derby seit 2016, als der SVG mit 5:1 siegte. „Wir können nur mehr als zufrieden sein, die Mädels haben alle Vorgaben umgesetzt, wollten unbedingt gewinnen und haben alle an einem Strang gezogen. Ich bin sehr stolz“, freute sich der Coach.

Dabei fehlten Frank drei Startelfspielerinnen, wodurch etwa Jana Schaller (Jahrgang 2009) ausgerechnet im Spitzenspiel zum ersten Mal überhaupt anfangen durfte. Beim Match selbst machte in Halbzeit eins Anna Hess den Unterschied, per Doppelpack besorgte sie einen 2:0-Pausenvorsprung für den SVG. „Das waren für sie typische Tore. Annahme auf halblinks, mit dem Ball marschiert und dann ins lange Eck getroffen“.

Melanie Baumann traf von der Mittellinie

Kurz nach Wiederanpfiff war die Partie endgültig entschieden, da Melanie Baumann kurios auf 3:0 erhöhte: Ihr Freistoß von Höhe der Mittellinie wurde unglücklich abgefälscht und fand so irgendwie den Weg ins Tor. Den krönenden Abschluss besorgte Julia Götz mit dem 4:0, was Frank besonders freute: „Sie verbringt jetzt sechs Monate in Neuseeland und hat uns ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht“.

Groß-Schweinbarth liegt somit drei Zähler vor Lassee und der Herbstmeistertitel scheint in Reichweite, zumal außer dem Dritten Kleinengersdorf nur mehr Teams aus der unteren Tabellenhälfte auf die Frank-Elf warten. Der Coach bleibt bescheiden: „Wir müssen jetzt konzentriert bleiben und dürfen niemanden unterschätzen. Aber das Team ist denke ich jetzt schon so reif, dass sie das kapieren und Nägel mit Köpfen machen. Wir haben einen guten Kader und derweil keine Verletzten“.

Jedenspeigen kommt übrigens weiter nicht auf Touren, in Fallbach gab es für die Kastner-Elf eine 0:4-Pleite – und wieder zwei Gegentore in der letzten Viertelstunde.