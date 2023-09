Lasseerinnen weiter makellos

Drei Spiele, drei Siege und 8:0 Tore – die Lasseer Damen tragen weiterhin die „weiße Weste“. Allerdings mühten sich Kapitänin Anna Ordelt (r.) und Co. 50 Minuten lang gegen die FSG Jedenspeigen (am Bild Sophie Obetzhauser, l.), so lange stand es nämlich 0:0. Erst die Führung durch Natalie Kuchynka brach den Bann. Weitere Bilder vom Spiel gibt es hier.

Die Groß-Schweinbarther Frauen bezwangen Absteiger Paasdorf im Prestigeduell der Gebietsliga Weinviertel mit 2:0 und bleiben weiterhin makellos. Lange stand es 0:0, Anna Hess brachte die Frank-Elf in Minute 66 aber in Führung und Lejla Fazlovic sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Hess und Marlene Frank führen mit sechs Treffern die Torschützenliste an. Kommende Woche folgt gegen Jedenspeigen das erste Bezirksderby, am 30. September geht es dann im Spitzenspiel gegen Vorjahresmeister FSG Lassee Marchfeld.