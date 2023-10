Später Derbysieg für Paasdorf

Das erste Aufeinandertreffen von Asparn und Paasdorf zog immerhin 80 Zuschauer in die Spusu-Arena. Diese sahen auch ein dramatisches Spiel: Asparn ging in Führung, lag hinten, glich aus und verlor dann doch noch – Sabrina Hertold erzielte in Minute 89 das Paasdorfer Siegtor. Damit ist die FSG nun auf Rang vier und wieder das beste Bezirksteam, da Obersdorf bei Absteiger Großrußbach 0:0 spielte.

Fallbach feierte indes den zweiten Saisonsieg und gewann klar mit 4:0 gegen Aufsteiger Jedenspeigen, Carmen Eder traf dabei doppelt.