Topstart ohne Torfrau

Zwei Spiele, 12:3 Tore, sechs Punkte – Groß-Schweinbarth startete eindrucksvoll in die Saison und gab sich auch beim 4:1 in Obersdorf keine Blöße. „Es ist wunderbar, dass wir so viele Tore machen, wir waren in beiden Partien offensiv sehr gut. Die drei Gegentore waren vermeidbar, aber so lange wir mehr schießen, passt's“, freute sich Trainer Karl Frank. Marlene Frank traf doppelt, Anna Hess einmal und zudem schossen die Gastgeberinnen ein Eigentor. Das Obersdorfer Ehrentor erzielte übrigens Sophie Romstorfer aus Bad Pirawarth.

Im Tor stand am Sonntag beim SVG Birgit Pfarr, die eine gelernte Feldspielerin ist. „Sie hat schon öfters im Tor gespielt und wir wussten, dass sie es kann. Beruflich hat sie wenig Zeit, aber wir sind froh, dass sie uns ausgeholfen hat“, so Frank. Stamm-Torfrau Jaqueline Maurer sollte nächste Woche gegen Paasdorf wieder da sein. „Da werden die Tagesform und die Ausfälle eine große Rolle spielen. Aber in den ersten beiden Spielen haben sie alles gut umgesetzt, da kann ich nur stolz sein bei so einem Team“, freute sich Frank.

Apropos Paasdorf: Jedenspeigen war dort zu Gast und verlor im zweiten Spiel in der Gebietsliga zum zweiten Mal mit 0:4. Kommende Woche wartet mit Lassee auswärts der nächste harte Brocken.

Das Team von Herwig Brudik selbst verzichtete auf ein Offensivfeuerwerk, holte mit dem 1:0 gegen Großrußbach aber den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Neuzugang Natalie Kuchynka erzielte das Goldtor.