Elfter Ausschluss war zu viel

Das Spiel bei Mitaufsteiger Langenzersdorf war die letzte Chance für die Jedenspeigener Frauen auf einen Punktegewinn in der Hinrunde. Und tatsächlich stand es 82 Minuten lang 0:0, das Team von Raphael Kastner vergab auch gute Gelegenheiten aufs 0:1 – und dann verlor man auch das neunte Spiel, weil Christina Schwarz das Goldtor für den SVLE erzielte. Auch in Unterzahl kam Rot-Weiß durch Simone Amon noch zu zwei Kopfballchancen auf das 1:1, am Ende blieb der Kampf der Kastner-Elf aber unbelohnt. „Wir hatten das Spiel im Griff. Du musst halt ein Tor machen, wenn du gewinnen willst“, wusste der Trainer – und damit tat sich sein Team heuer extrem schwer, es erzielte nur vier Tore und kassierte 38.

Was den Coach ebenfalls ärgerte, war der Ausschluss gegen Andrea Zemsauer, die bereits in Minute fünf Gelb sah und kurz vorm 0:1 mit der Ampelkarte für wiederholtes Foulspiel vom Feld musste. Sie wäre eine gute Fußballerin, meinte Kastner, aber falle oft durch Undiszipliniertheiten auf. „Nach dem Asparn-Spiel hat sie eine letzte Chance bekommen, aber jetzt haben wir uns von ihr getrennt. Sowas geht einfach nicht“, fügte der Coach an. Ein Blick ins Online-System unterstreicht Kastners Aussage: In 176 Partien erzielte Zemsauer 76 Tore, sah aber auch 36 Gelbe Karten, acht Gelb-Rote und drei Rote.

Davon abgesehen befindet sich die FSG bereits in Gesprächen mit potenziellen Zugängen, Kastner kündigt eine intensive Vorbereitung an: „Wir machen nach dem Abschlusstraining zwei Wochen Pause, dann geht es in die Halle und zum Krafttraining. Wir müssen in der Rückrunde Gas geben.“

Apropos Langenzersdorf: Lassee bekommt wie erwartet die drei Punkte am Grünen Tisch fürs Nichtantreten der Gäste beim Duell in der Vorwoche. Die Partie wird mit 3:0 für die Marchfelderinnen gewertet.