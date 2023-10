Erster Fünferpack in der Karriere

Der Name Hertold steht für Tore – das ist bei der FSG Paasdorf nichts Neues. Gleich in der Premierensaison 2021/22 nach der Ankunft aus Neudorf führte die 21-Jährige ihr Team mit 20 Toren zum Gebietsliga-Titel. In der Landesliga plagte auch sie sich, eine Etage tiefer ist der Torhunger aber zurück, und wie.

6:0 stand am Samstag in Obersdorf auf der Anzeigetafel, als der Schlusspfiff ertönte. Für fünf der sechs Treffer war Hertold verantwortlich. Eine außergewöhnliche Marke, bisher hatte sie in ihrer Karriere zwar schon viermal drei Tore in einem Meisterschaftsspiel erzielt, aber nie mehr. Klar, dass sie mit einem Grinsen vom Feld ging: „Es war ein besonderer Tag und eine besondere Freude.“ Mit ihrem Fünferpack übernahm sie auch die Führung in der Torschützenliste, für Paasdorf war es gleichzeitig der höchste Saisonsieg und der dritte Dreier in Folge. Als bestes Bezirksteam überwintert man auf Rang drei.

Das Rennen um das zweitbeste Team in Mistelbach ist äußerst eng: Obersdorf, Asparn und Fallbach überwintern allesamt mit acht Punkten.