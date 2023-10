Nur die Vienna war besser

Der sportliche Alltag in der Frauen-Gebietsliga Weinviertel ist für Aufsteiger Jedenspeigen weiterhin trist, nach acht Runden steht man punktelos und mit 4:37 Toren auf dem letzten Tabellenrang. Die Partie bei Mitaufsteiger Langenzersdorf wurde unwetterbedingt abgesagt und wird am Sonntag, 17 Uhr, nachgetragen, für das Team von Raphael Kastner ist das Duell mit dem Vorletzten die große Chance auf die ersten Zähler.

Als Ersatzprogramm traten die Jedenspeigenerinnen am Nationalfeiertag beim Benefizturnier des FC Mariahilf und „Kicken ohne Grenzen“ an. Auf Kleinfeld mit 5+1 Spielerinnen am Rasen holte sich die Kastner-Elf mit Siegen über Altera Porta (2:0) und die Hobbyteams „Kicken ohne Grenzen – Unstoppable Girls“ (2:0) sowie „Die Gaynialen“ (2:1) den Gruppensieg. Im Halbfinale wurden die Gastgeberinnen des FC Mariahilf besiegt (2:1), erst im Finale stoppte die U16 des First Vienna FC den Erfolgslauf der Weinviertlerinnen und behielt mit 3:1 die Oberhand. „Wir wollten uns ein bisschen Selbstvertrauen holen und das ist uns gelungen“, war Kastner zufrieden.

Nun gilt es also, zum Abschluss gegen Langenzersdorf endlich anzuschreiben. Die Duelle in der vorherigen Spielzeit entschied der SVLE noch mit 5:0 und 3:1 für sich, nur in der Debütsaison konnte Rot-Weiß im Herbst 2020 einen 2:1-Sieg holen.