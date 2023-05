Paasdorf hat sich noch nicht aufgegeben

Vier Punkte aus 18 Spielen! Lange, lange roch es bei der FSG Paasdorf nach einem direkten Wiederabstieg in die Gebietsliga. „Ausgelüftet“ ist freilich weiterhin nicht, seit Samstag gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer. Da gewann die Truppe von Siegfried Seltenhammer nämlich das direkte Duell mit dem Vorletzten Großrußbach. Die Paasdorferinnen trotzten dabei einem frühen 0:1-Rückstand und schlugen durch Tore in der 82. und 89. Minute zurück. Damit ließ man auch die Rote Laterne in Großrußbach, Paasdorf ist drei Runden vor Schluss nur noch Vorletzter. Auch der drittletzte Rang ist theoretisch noch möglich, Bad Vöslau hat (bei einem Spiel weniger) nur zwei Zähler mehr.

Damit hören sich die Rechenspiele für Paasdorf allerdings schon wieder auf. Welcher Platz für einen Verbleib in der Landesliga reichen wird, ist nämlich kaum abzusehen. Von oben müsste das Schlusslicht der 2. Bundesliga, der SV Weikersdorf aus dem Bezirk Wiener Neustadt Land, absteigen. Ob Landesliga-Meister Traiskirchen die Liga nach oben hin verlässt, werden erst Aufstiegsspiele entscheiden. Und auch wer aus den Gebietsligen aufsteigen möchte, ist offen. Paasdorf selbst überlegte vor einem Jahr ja auch länger, ob man sich die Landesliga antun will.

Seltenhammer rechnet jedenfalls eher mit dem Abstieg, will aber bis zum Schluss alles geben und schauen, was dabei raus kommt. Vielleicht gehe es sich in irgendeiner Konstellation ja doch noch aus, so der Paasdorfer Trainer.