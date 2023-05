Granitstädterinnen sind ihrem Ziel schon sehr nahe

Die Top 3 hat der ASV Schrems als Saisonziel ausgegeben. Mit dem 5:0-Erfolg in Bad Sauerbrunn sind die Granitstädterinnen diesem einen sehr großen Schritt näher gekommen. Vier Runden vor Schluss ist ein Platz unter den besten Vier praktisch fix, hat sich der ASV zu Rang fünf schon einen Polster von zehn Punkten erspielt. Spannend wird es noch um die Endplatzierung. Paudorf, Schrems und Stetteldorf picken auf zwei Punkte beisammen.

Eine Vorentscheidung diesbezüglich fällt in den beiden Heimspielen gegen Paudorf und die am Weg zum Meistertitel befindlichen Traiskirchnerinnen.

Die Form beim ASV stimmt jedenfalls. In Bad Sauerbrunn im nördlichen Burgenland ließ man nie einen Zweifel am Sieg aufkommen. Knapp vor der Pause besorgte Bettina Schnabl per Elfmeter die hochverdiente Führung. Ein Doppelschlag nach Wiederbeginn durch Laura Moser und Lisa Weber entschied die Partie auch schon. „Wir waren komplett überlegen, das war eine richtig gute Leistung“, kommentierte Trainer Werner Moser. „Jetzt wollen wir uns noch den Top-3-Platz holen!“ Dafür gilt es zunächst in Bad Vöslau zu bestehen.

Moser: „Das ist wieder ein gutes Stück zu fahren. Aber im Hinblick auf die zwei wichtigen Heimspiele wollen wir jetzt unbedingt dranbleiben.“