Kein Vizemeister, aber dennoch zufrieden

Groß waren die Ambitionen des ASV Schrems, Traiskirchen in der vorletzten Runde ein Bein zu stellen und sich so noch für den Vizemeistertitel in Position zu bringen. Der Meister strauchelte in der Elk-Arena auch, fiel aber nicht. Die Schremserinnen mussten sich knapp 1:2 geschlagen geben.

Dabei hätte alles nach Maß begonnen. Kerstin Hobecker brachte die Heimischen nach einer halben Stunde in Führung. Und das verdient, Schrems erwischte den besseren Start, fand eine Vielzahl an Torchancen vor. Dreimal tauchten sie alleine vor der starken Torfrau Matuskova auf, scheiterten aber jedesmal.

Ausgleich gelang nicht mehr

„Eigentlich hätten wir zur Pause schon 3:0 führen können, dann wäre es wohl durch gewesen“, seufzte ASV-Trainer Werner Moser. Aber die Traiskirchnerinnen glichen noch vor der Pause durch Slapnik aus. Unmittelbar nach der Pause gingen sie durch Andrea Katic sogar in Führung. In weiterer Folge waren die Heimischen mehrmals dran, das Spiel noch zu drehen, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. So blieb es bei der knappen Niederlage.

„Schade, Traiskirchen wäre diesmal zu knacken gewesen“, meinte Moser. Damit kann seine Mannschaft auch mit einem Sieg in der Schlussrunde gegen Großrußbach Platz zwei nicht mehr erreichen. Was allerdings keinen großen Beinbruch darstellt, wie Moser ausführt: „Unser Ziel war zu Beginn vorne mitzuspielen. Da wir gut dagestanden sind, hat sich das etwas nach oben geschraubt. Aber die Saison war in jedem Fall gut. Jetzt wollen wir gegen Großrußbach noch einen Sieg zum Abschluss holen.“

So richtig reif für eine Pause wären die Schremserinnen noch nicht, sagt Moser: „Es könnte schon noch etwas weiter gehen. Aber die Pause dauert ohnehin nicht lange.“ Am 1. Juli steht im Rahmen der 100-Jahr-Feier des ASV Schrems ja das Freundschaftsspiel gegen die Austria Wien auf dem Programm. Die Vorfreude darauf ist schon jetzt groß.