Traiskirchner Damen in Relegation unter Druck

Die Ausgangslage könnte besser sein. Traiskirchens Damen brauchen am Sonntag (17 Uhr) eine Top-Leistung, um noch den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen. Die Petrusova-Elf verlor das Hinspiel der Relegation gegen Austria 1c mit 1:3. Nun braucht es daheim einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz, ansonsten ist für den Landesliga-Meister der Traum vom Aufstieg geplatzt. Dabei hätte die Partie in Wien kaum besser beginnen können. Spielertrainerin Kuri Petrusova, die erst im Sommer von der Austria zu Traiskirchen gewechselt war, schoss die Gäste an ihrer alten Wirkungsstätte nach zehn Minuten in Führung.

Kurz vor der Pause passierte dann Kurioses. Austria-Trainer Damir Alagic musste wechseln und brachte Valeria Buric. Der Tausch war ein Goldgriff. Buric stand erst wenige Sekunden auf dem Feld, als sie den Ausgleich erzielte. Mit Gleichstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel tat sich zunächst wenig, erst in der Schlussviertelstunde schlugen die Austria-Girls eiskalt zu. In Minute 79 brachte Dominika Tranzikova die Violetten erstmals an diesem Abend in Front. Nur sechs Minuten später legte Janina Janisch das 3:1 nach.