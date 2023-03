Zwei Elfer machen den Unterschied

Dieses Duell hat Tradition. Beide Teams kennen sich seit gemeinsamen Tagen in der Frauengruppe Süd. Mittlerweile spielen beide in der Landesliga. Was sich nicht geändert hat: Bei diesem Duell geht es auch um das Prestige. Im Herbst gewannen die Burgenländerinnen im Steinfeld mit 1:0. Nun wollte sich die Elf von Trainer Gerhard Schügerl revanchieren. In der ersten Hälfte waren es aber die Kurortlerinnen, die vor heimscher Kulisse die besseren Chancen vorfanden.

In Durchgang zwei änderte sich die Gemengelage. Im Strafraum wurde eine Sauerbrunnerin bei einem Schussversuch an der Hand getroffen. Schiedsrichter Mert Can Batmaz zeigte auf den Punkt. Eva Maria Kapfenberger sorgte für die Breitenauer Führung. Kurz darauf durfte sie noch einmal ran. Diesmal hatte Batmaz nach einem Foul auf Elfmeter entschieden. Kapfenberger blieb auch beim zweiten Versuch fehlerfrei und erhöhte auf 2:0. Danach geriet Breitenau nicht mehr in Gefahr.

Stimme zum Spiel

Bad Sauerbrunn-Sektionsleiter Alexander Halbauer: "Breitenau war unterm Strich sicher nicht das schlechtere Team. Die zwei Elfer kann man geben. Es war generell ein gutes Spiel auf einem recht hohen Niveau. Ich gönne Breitenau den Sieg."

Bad Sauerbrunn - Breitenau / Schw. 0:2 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Bad Sauerbrunn, 100 Zuseher, SR Mert Can Batmaz

Tore:

0:1 Eva Maria Kapfenberger (49., Elfmeter)

0:2 Eva Maria Kapfenberger (61., Elfmeter)

Bad Sauerbrunn: S. Riemann - M. Maierhofer - V. Halbauer (60. M. Föger), I. Halbauer (78. L. Kern) - H. Lackner, J. Föger - H. Zippusch, E. Reithofer (78. K. Derler) - K. Hegedüs - L. Habeler - L. Trummer (67. T. Kesic); H. Steiner

Trainer: Karl Ringeisen

Breitenau / Schw.: J. Giefing Gnam, P. Schneidhofer, Z. Horvath (57. S. Hütter) - C. Kirner - D. Schwarz (57. Y. Schieder) - S. Schügerl (57. E. Prenner), L. Gersthofer, V. Pratter (79. M. Pratter) - E. Kapfenberger - A. Osterbauer (64. L. Metzner), N. Kaliscuk

Trainer: Gerhard Schügerl