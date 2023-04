Paasdorf belohnt sich für gute Leistung nicht

Werbung

Bad Sauerbrunn - FSG Paasdorf 4:1. Eine Auswärtsfahrt ins Burgenland durften die Paasdorfer Damen am Ostermontag machen. Angesichts der Tabellensituation waren die Heimischen favorisiert, zudem waren bei Paasdorf aufgrund von vier Ausfällen nur 13 fitte Spielerinnen an Bord - darunter einige aus der zweiten Mannschaft. Den besseren Start erwischten die Gastgeberinnen, nach nur sieben Minuten gingen sie in Führung. Nach einer Ecke von Isabella Halbauer war mit Pechvogel Riccarda Eder eine Paasdorferin die Torschützin. Ansonsten sah zumindest Paasdorf-Teambetreuer Siegfried Seltenhammer eine spielerisch recht ausgeglichene erste Halbzeit und einen guten Auftritt seines Teams.

Während bei den Gästen Sarah Forster immer wieder für Gefahr sorgte, zwangen die Burgenländerinnen die USG-Torfrau Natalie Krückl des Öfteren zu Paraden, bei einem Schuss von Hanna Zippusch rettete auch einmal die Stange. In Minute 22 stand es dann plötzlich 1:1 und wieder war es ein Eigentor, diesmal war zuletzt die Bad Sauerbrunner Torfrau Derya Kocan am Ball. Etwa ab der 30. Minute vermisste Seltenhammer dann aber die nötige Präsenz bei seiner Elf, was prompt bestraft wurde: Noch vor der Pause machte Isabella Halbauer nach einem schlecht verteidigten langen Ball das 2:1 für die Heimischen.

Joker Lina Sophia Kotras traf doppelt

Zur Pause kam bei Bad Sauerbrunn dann Lina Sophia Kotras ins Spiel, die nach einer Stunde das 3:1 erzielte, nachdem ihr im gegnerischen Sechzehner zu viel Platz gelassen wurde. Den Paasdorferinnen passierten laut Seltenhammer zu viele Fehler im Angriffsspiel: „Oft waren die letzten Pässe schlecht, da sind wir in viele Konter gelaufen“.

Den Deckel endgültig drauf machte Kotras mit dem 4:1 nach einer Flanke in Minute 85. Am Ende war für Seltenhammer im Aufsteiger-Duell ein gewisser Unterschied sichtbar: „Spielerisch waren sie nicht besser, aber sie haben die Tore halt erzwungen. Der Punkt war auf jeden Fall drinnen, aber wir bringen uns um die Früchte des Erfolgs“. Der Funktionär gestand ein: „Sie sind weiter als wir“.

10.04.2023 16:30

Statistik:

Bad Sauerbrunn - FSG Paasdorf 4:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (7., Eigentor) Eder, 1:1 (22., Eigentor) Kocan, 2:1 (38.) Halbauer, 3:1 (61.) Kotras, 4:1 (85.) Kotras

Karten:

Bad Sauerbrunn: Trummer (HZ. Kotras), Steiner (71. Kern), Lackner, Habeler, Maierhofer (71. Kesic), Halbauer (37. Reithofer), Halbauer (37. Reithofer), Föger, Hegedüs, Kocan, Zippusch

FSG Paasdorf: Hertold, Forster, Eder, Marsik, Greimeister, Bold, Zelger (85. Zinkl), Bacher (72. Fekonja), Hager, Krückl, Seltenhammer

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Henrietta Fekete