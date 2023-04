Klare Sache für die Breitenauerinnen

Werbung

Nichts anbrennen ließen die Breitenauerinnen im Duell mit den Nachzüglerinnen aus Bad Vöslau. „Natürlich war es in erster Linie Kopfsache - die Pflichtsiege sind immer die schwersten“, weiß Trainer Gerhard Schügerl mit Blick auf die Tabelle. Vor allem sind seine Mädels aktuell das Team der Stunde, gaben im Frühjahr noch keinen Punkt ab. Und auch gegen Bad Vöslau sollte sich daran nichts ändern. Allerdings vermisste Coach Gerhard Schügerl im letzten Drittel die notwendige Durchschlagskraft.

In Minute 15 sollte Elisabeth Prenner nach einer Vivien Pratter-Flanke schneller am Ball sein als die Vöslauer Hintermannschaft und somit für die Führung sorgen. In der Folge agierten die Breitenauerinnen zu umständlich, machten aus dem klaren Plus an Spielanteilen zu wenig. Prenner sollte vor der Pause auf 2:0 erhöhen, ehe Vivien Pratter ebenfalls einen Doppelpack schnürte und somit den fünften Sieg im fünften Spiel in Trockene Tücher wickelte. „Wir freuen uns über die drei Punkte, allerdings haben wir viel zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht“, so Schügerl.

22.04.2023 16:00

Statistik:

Breitenau / Schw. - Bad Vöslau 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15.) Prenner, 2:0 (37.) Prenner, 3:0 (79.) Pratter, 4:0 (87.) Pratter

Karten:

Breitenau / Schw.: Prader; Prenner (58. Kaliscuk), Pratter, Osterbauer, Schügerl, Gersthofer, Schwarz (58. Pratter), Schneidhofer, Kirner, Kapfenberger (68. Giefing Gnam), Steindl, Horvath

Bad Vöslau: Milosevic, Rodax, Knezevic, Kaya, Prader, Hein Celina, Benesch, Hein Ella, Reischer, Kirnbauer

35 Zuschauer, Schiedsrichter: Benjamin Kögler