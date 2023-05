St. Georgens Trainer Karner: „Leistung war Frechheit“

Die Bründlerinnen blicken auf eine mäßige Darbietung bei der FSG Ernstbrunn/Stronsdorf zurück. Coach Franz Karner findet nach der Niederlage klare Worte: „Die Leistung meiner Mannschaft war eine Frechheit. Die Bewegung gegen den Ball war mangelhaft. Beinahe jeder Pass landete bei den Gegnerinnen. Da hat vieles nicht gepasst.“ Dabei starteten die Gäste gefährlicher in die Partie, ließen aber in der Anfangsphase drei Topchancen durch Elena Hofmann (Doppelstangenschuss) und Celine Wiesenhofer sowie Tamara Skudlarski aus. Nach dem Verlusttor aus einem Freistoß (32.), dessen Entstehungsgeschichte aus einem Fehlpass der St. Georgnerinnen resultierte, fielen die Bründlerinnen zurück. Für Karner steht fest: „Nach dem 0:1 war für uns alles vorbei. Nach der Pause ging gar nichts mehr. Mit so einer Einstellung kann man nichts anderes erwarten. Wir haben alles vermissen lassen, was uns gegen die Tabellenführerinnen aus Traiskirchen ausgezeichnet hat.“ Nun steht für die St. Georgnerinnen das Nachbarschaftsderby gegen den SC Melk auf dem Programm. Karner stellt seinem Team die Rute ins Fenster: „Wir wissen, woran es in Ernstbrunn gelegen hat. Da müssen wir die Hebel ansetzen. Das Team muss eine Einstellung entsprechend ändern, sonst machen wir in den verbleibenden Spielen keinen einzigen Zähler mehr. Wir dürfen keine Gegnerinnen unterschätzen. Die Liga verzeiht das nicht.“ Die nächsten Gegnerinnen aus Melk liegen in der Tabelle klar hinter den Aufsteigerinnen.

