Zweimaliger Rückstand gedreht

FSG GROSSWEIKERSDORF / STETTELDORF - SV WEIKERSDORF 3:2. Die FSG Stetteldorf wollte nach dem Sieg in der Vorwoche auch gegen den Dritten Weikersdorf etwas mitnehmen. Nach 20 Minuten mussten sie aber einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Pass in die Tiefe lief Fröschl alleine auf Torfrau Behr zu und die Offensivspielerin war siegreich und erzielte das 0:1. Doch davon ließen sich die Gastgeberinnen nicht verunsichern. Es dauerte allerdings bis zur 40. Minute, ehe Kerstin Riedrich per Distanzschuss ins Kreuzeck auf 1:1 stellte. Nur drei Minuten später gerieten die Heimischen durch Knezevic erneut in Rückstand. - 1:2 Pausenstand.

„Läuft bei uns“

Die zweite Hälfte war noch keine drei Minuten jung, da konnte Stetteldorf zum zweiten Mal ausgleichen. Riedrich nahm sich erneut ein Herz und zum zweiten Mal passte ihr Abschluss ins Eck - 2:2. Die Gastgeberinnen drückten in weiterer Folge immer weiter und wurden auch in Minute 59 belohnt. Riedrich schickte Julia Weidlinger auf die Reise, diese konnte die gegnerische Torfrau umkurven und den Ball zum 3:2 einschieben. Erstmalige Führung für die Anderle-Truppe. Weikersdorf probierte alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch es sollte nicht gelingen. Die Stetteldorferinnen gewinnen zum zweiten Mal in Folge. „Es läuft bei uns kann man sagen. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für uns“, sagt Stetteldorf-Trainer Raphael Anderle.

Statistik:

FSG GROSSWEIKERSDORF / STETTELDORF - SV WEIKERSDORF 3:2 (1:2).

Torfolge: 0:1 (20.) Fröschl, 1:1 (40.) Riedrich, 1:2 (43.) Knezevic, 2:2 (48.) Riedrich, 3:2 (59.) Weidlinger.

Gelbe Karten: ; Fazekas (90+4. Foul), Wöhrer (56. Kritik), Binder (79. Foul).

FSG Großweikersdorf / Stetteldorf: Behr; Mantler, Goldnagl, Kirchner, Tragschitz (85. Detzer), Meilinger, Gartner, Riedrich, Weidlinger, Gregshammer, Neuhold (69. Weiss).

SV Weikersdorf: Steindl; Kirner, Binder, Fazekas, Fröschl, Kellner, Pross, Knezevic, Holndonner, Kindlmayr, Dzalto.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka.