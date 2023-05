2:0-Führung verspielt

Paasdorf - Ernstbrunn 2:4. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde gab es von Ernstbrunn einen Freistoss, der das Ziel verfehlte. Nur zwei Minuten später wurde Paasdorfs Nathalie Krückl auf die Reise geschickt. Sie schob den Ball an Torfrau Lang vorbei. Der Ball ging ins Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Die gefoulte Krückl trat selbst an und verwandelte sicher - 1:0. Nach 28 Minuten geriet ein Rückpass zu kurz, Krückl sprintete dazwischen. Beim ersten Versuch scheiterte sie noch, der zweite war im Tor - 2:0.

Ernstbrunn gab sich aber noch nicht geschlagen und konnte in Minute 39 den Anschlusstreffer erzielen. Ein Eckball konnte zunächst geklärt werden. Der Ball kam vor die Füße von Helene Gepperth, dessen Abschluss genau den Weg ins Tor fand - 2:1. Mayr vergab auf Seiten der Fröhlich-Truppe noch eine Chance kurz vor der Pause. Mit dem knappen Vorsprung für die Gastgeberinnen ging es in die Pause.

Drei Tore in sechs Minuten

Nur drei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da fiel auch schon das nächste Tor. Nach einem Doppelpass bekam Melanie Hartmann den Ball und zog aus der Distanz einfach mal ab. Ihr Schuss fand den Weg ins Tor - 2:2. Für die Kurzweil-Truppe kam es vier Minuten später noch dicker. Wojna spielte auf der linken Seite den Ball ins Zentrum, wo Kathrin Fellner freistand und zum 2:3 einschob. In der 54. Minute bediente Steiner Melanie Mayr, die den Ball an Schlussfrau Schneider ins Tor vorbeispitzelte - 2:4.

Die Paasdorferinnen gaben sich ihrerseits aber noch nicht geschlagen und versuchten alles, um noch einmal ranzukommen. Möglichkeiten waren auch vorhanden, doch es wurde nichts mit dem 3:4. Am Ende blieb es beim 2:4. „Wir haben uns alle Gegentore selbst gemacht. Es ist eine bittere Niederlage für uns, weil heute etwas drin war“, sagte Paasdorf-Trainer Sigfried Seltenhammer. Auf der Gegenseite analysierte Ernstbrunn-Trainer Alexander Fröhlich die Partie wie folgt: „Erste Halbzeit waren wir nicht wirklich im Spiel. Wir hatten keine ersten und zweiten Bälle, das war zweite Hälfte besser. Die drei Tore innerhalb von sechs Minuten haben das Match entschieden. Nach dem 4:2 haben wir das Spiel kontrolliert.“

Statistik:

FSG Paasdorf - FSG Ernstbrunn / Stronsdorf 2:4 (2:1)

Torfolge: 1:0 (19., Elfmeter) Krückl, 2:0 (28.) Krückl, 2:1 (39.) Gepperth, 2:2 (48.) Hartmann, 2:3 (52.) Fellner, 2:4 (54.) Mayr

Karten: Krückl (79., Gelbe Karte Kritik)Lang (18., Gelbe Karte Foul)

FSG Paasdorf: Studeny (74. Domes), Hertold (55. Arthaber), Bold, Schneider Verena, Eder, Madner (82. Zinkl), Hager, Zelger, Krückl, Schneider Sofie, Schweinberger

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf: Wimmer (73. Buresch), Rögner, Gepperth, Mayr (78. Binder), Steiner, Fellner, Wojna (57. Meißl), Lang, Ziegler, Hartmann (73. Pfundtner), Breitseher

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Rosenmayr