Paudorf bleibt auf der Siegerstraße

Paudorf - Bad Sauerbrunn 3:2 (1:1). Die Göttweigerinnen kamen gut aus der Kabine und gaben in den ersten 30 Minuten den Ton an. Nach zehn Minuten durfte sich die Mannschaft von Trainer Werner Penz dann auch über das erste Tor freuen. Lisa Gersthofer erzielte das 1:0. Nach der ersten halben Stunde verloren die Heimischen dann aber etwas den Faden und Bad Sauerbrunn kam kurz vor dem Seitenwechsel noch zum Ausgleich. Vivien Pratter traf aus rund 16 Metern ins kurze Eck.

Paudorf dreht Partie um

Gleich nach der Halbzeit gingen die Gäste dann in Führung. Nach einem hohen Ball hob Livia Habeler den Ball über Paudorf-Torfrau Julian Hollerer zum 2:1. Die Paudorf-Ladies musste aber nicht lange auf den Ausgleich warten. Goalgetterin Jasmin König verwandelte in der 50. Minute zum 2:2. Kurz vor dem Ende des Spiels drehten die spielbestimmende Penz-Elf das Spiel dann noch um. Einen Stanglpass verwertete König zum 3:2 Endstand für Paudorf.

Stimmen zum Spiel

Werner Penz, Trainer Paudorf: „Wir haben die Partie in den ersten 30 Minuten und in der zweiten Hälfte dominiert und deswegen geht der Sieg für mich auch in Ordnung.“

Statistik:

Paudorf - Bad Sauerbrunn 3:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (10.) Gersthofer, 1:1 (37.) Vivien Pratter, 1:2 (47.) Habeler, 2:2 (50.) König, 3:2 (83.) König.

Gelbe Karten: ; Föger (52. Foul).

Paudorf: Juliane Hollerer; Hubmayer (85. Hannah Buchberger), Gleich (75. Geitzenauer), Sagmüllner (85. Mattea Buchberger), Gersthofer, Grill, Gessl, Payer (77. Kaliscuk), König, Peyerl, Rea.

Bad Sauerbrunn: Kocan; Föger, Reithofer (81. Kesic), Lackner, Steiner, Victoria Halbauer (HZ. Miriam Pratter), Kotras, Habeler (75. Maierhofer), Wollner, Isabella Halbauer, Vivien Pratter (50. Trummer).

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Manfred Schöber.