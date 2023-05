Ernstbrunner Freistoßheldin

FSG Ernstbrunn - St. Georgen/Leys 1:0. Nach zuletzt zwei Nullnummern gegen die beiden Topteams aus Traiskirchen und Paudorf wollte Ernstbrunn endlich wieder auf die Siegesstraße, auf der sich die Gäste aus St.Georgen/Leys nach dem 3:0 letzte Woche bereits befanden.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen und beide Mannschaften waren von Anfang an gut in der Partie. Das erste kleine Ausrufezeichen setzten die Gastgeberinnen: Emely Wojna wurde am Flügel gut in Szene gesetzt und kam in eine gefährliche Abschlussposition. Die Angreiferin entschied sich aber für den Querpass, der bei einer blau-weißen Abwehrspielerin landete. Ein wenig später kam Katrin Fellner am Fünfer frei zum Kopfball, doch sie verfehlte knapp das Tor.

Auch die St.Georgnerinnen machten der Ernstbrunner Hintermannschaft über ihre blitzschnellen Flügelspielerinnen immer wieder Probleme, doch richtig brenzlich wurde es nicht, denn immer war ein gegnerischer Fuß dazwischen. Dann die 32. Spielminute. Freistoß für Ernstbrunn aus gut 20 Metern aus linker Position zum Tor. Lena Steiner legte sich das Leder zurecht. Gefühlvoll hebte sie den Ball über die Mauer und in hohem Bogen rauschte er Richtung Tor der Gäste. Die Torfrau konnte nur zusehen, wie der Schuss punktgenau im Kreuzeck einschlug. 1:0 für Ernstbrunn und pure Ektase beim Heimteam.

Vor der Pause tauchten die Grünweißen in Person von Theresa Breitseher noch einmal vor dem Tor auf. Doch der letzte Pass war auch hier dann zu ungenau. So blieb es beim 1:0.

Riesen Ausgleichschance für St.Georgen

Nach Wiederanpfiff war es weiterhin ein offener Schlagabtausch. Doch je länger die Partie lief, desto mehr ging den Teams, vor allem den Gästen, die Puste aus. Ernstbrunn kreierte so in Hälfe zwei kaum Nennenswertes. Auch die blau-weißen Gäste taten sich weiterhin schwer. Doch ein letztes Mal sollte es noch richtig gefährlich werden: Ein St.Georgner Schuss knallt dumpf an die Innenstange, und der Ball kam auf der Linie zum Stillstand. Die Abwehrchefin Sandra Ziegler reagierte aber am schnellsten und klärte das Spielgerät weit nach vorne. Danach wechselten die Gastgeberinnen ordentlich durch, aber es bestand nie der Zweifel, dass sie hier als Siegerinnen vom Platz gehen würden.

„Die drei Punkte waren heute sowas von wichtig!“

Ernstbrunns Trainer Alexander Fröhlich erzählte: „Es war eine offene Partie, aber als den Gegnerinnen hinten raus die Kraft ausging, hab ich nicht mehr am Sieg gezweifelt. Die drei Punkte waren heute sowas von wichtig, um vor allem den Anschluss nach oben nicht zu verlieren!“

Noch nennenswert: Erstbrunn hat mit nur sechs Gegentreffern im Frühjahr die beste Defensive der Liga, aber mit nur vier Toren gleichzeitig die schwächste Offensive.

Statistik:

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf - FSG St. Georgen / Leys 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32., Freistoß) Steiner

Karten: Scharner (90., Gelbe Karte Kritik)

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf: Lang, Breitseher, Hartmann, Ziegler, Wojna (83. Weichselbaum), Fellner (89. Binder), Steiner, Wimmer, Meißl Dominique (71. Pfundtner), Meißl Jessica (71. Bernold), Gepperth

FSG St. Georgen / Leys: Hofmann, Zellhofer (89. Handl), Dorninger, Brunner, Datzinger, Wiesenhofer, Sieberer, Karlinger (HZ. Sagmüllner), Skudlarski, Dienstbier, Teufl

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Mert Köroglu