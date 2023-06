Waldviertel-Mädchen mit dem nächsten Sieg

Gegen den Tabellenletzten ging es für Waldviertel von Beginn weg meist nur in eine Richtung. Die Mädchen der JHG Waldviertel erspielten sich unzählige Chancen, welche oft knapp neben dem Tor oder in den Händen der gegnerischen Torfrau landeten. So blieb der Torerfolg lange aus. Weiters unterbrachen die Gegnerinnen mit ständigen Wechseln bei jeder Unterbrechung und fast jedem Ausschuss über die Mittellinie den Spielfluss.

In der 58. Minute fand dann Clara Hahn nach einem Zuspiel über die Seite eine Lücke und schoß ihre Mannschaft in Führung. Zwei Minuten später versenkte Julia Schopf einen Freistoß im Tor zum 2:0. Wiederrum zwei Minuten später gelang aus einer misslungenen Abwehr der Anschlusstreffer zum 2:1.

Bei diesem Stand blieb es, die JHG Waldviertel konnte drei wichtige Punkte sammeln und freut sich nun auf das Abschlussturnier am 18. Juni in Kirchschlag.