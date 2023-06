Waldviertler Mädchen holten sich erstmals den Gesamtsieg

Die siebente Runde des „EVN Girls Day“-Bewerbs wurde im Rahmen eines Abschlussturniers mit allen acht Jugendhauptgruppen in Kirchschlag ausgetragen. In den beiden Spielen um 13 Uhr spielte die JHG Waldviertel gegen die JHG Nord, parallel die JHG West gegen die JHG Süd. Die Mädchen der JHG Waldviertel mussten auf jeden Fall das Spiel gewinnen, um noch die Chance auf den Gesamtsieg zu wahren - gleichzeitig aber auch auf ein passendes Ergebnis im Parallelspiel hoffen.

Die JHG Nord waren starke Gegnerinnen, welche immer wieder mit Möglichkeiten nach vorne kamen. Im Gegenzug schloss die JHG Waldviertel ihre Möglichkeiten aber souveräner ab. In der 16. Minute spielte Caroline Rauscher auf Annalena Dick, welche sich im Eins-gegen-Eins gut durchsetzte und zum 1:0 traf. In der 35. Minute erkämpfte sich Clara Hahn den Ball und schloss entschlossen zum 2:0 ab. In der 49. Minute dribbelte sich Dick über die linke Seite durch und verwertete zum 3:0. In der 54. Minute setzte Hahn einen Schuss Richtung Tor, Dick stand goldrichtig und traf per Abstauber zum 4:0. In der 58. Minute schoss Katrin Maringer aufs gegnerische Tor, wieder kam es zu einem Abstaubertor durch Dick zum 5:0-Endstand.

Im Parallelspiel besiegte die JHG West die JHG Süd 4:0. Mit diesem Ergebnis sicherte sich JHG West den zweiten Platz und bescherte den Mädchen der JHG Waldviertel den überragenden Gesamtsieg im EVN Girls Day. Ungeschlagen (5 Siege, 2 Untentschieden) gewannen die Mädels der JHG Waldviertel zum ersten Mal diesen Bewerb. Trainerin Renate Weisgrab: "Ich freue mich riesig für meine Mädels, sie haben sehr viel investiert. Jedes einzelne Spiel im Bewerb war geprägt mit vielen emotionalen Momenten, gefightet wurde oftmals bis zum Abpfiff. Gratuliere euch zum sensationellen ersten Platz!"