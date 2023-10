Traiskirchen siegt wieder

Brunn / Geb. - FSG Traiskirchen 2:4: Der 26. Oktober sollte an diesem Donnerstag nur für die Gäste ein richtiger Feiertag werden. Die Spielerinnen vom FSG Traiskirchen zeigten den Brunerinnen die Grenzen auf. „Es war ein umkämpftes Spiel, nach dem vierten Gegentor hat Traiskirchen die Partie souverän zu Ende gespielt und auch verdient gewonnen,“ findet sich Brunns Co-Trainer Thomas Rauch mit einer verdienten Niederlage ab.

35-Meter Weitschusstor leitet Niederlage ein

In der Anfangsphase gaben die motivierten Traiskirchenerinnen, die nach dem Remis gegen St. Georgen / Leys etwas gutzumachen hatten, den Ton an. Doch Brunns Abwehr hielt tapfer dagegen und ließ keine Großchancen zu. In der 37. Minute musste jedoch die Torfrau der Gastgeber das erste Mal hinter sich greifen. Karolina Luhalm fasste sich ein Herz und zog aus gut 35 Metern ab. Ihr Mut wurde belohnt, indem sie sich und ihr Team mit der Führung beschenkte. Der nächste Treffer für Traiskirchen ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten nach dem 1:0 war der Ball schon wieder im Tor. Ulrike Freiberger verwertete einen Foulelfmeter eiskalt.

Comebackqualitäten bleiben unbelohnt

Das Spiel schien schon entschieden, doch die Brunnerinnen konnten in der zweiten Hälfte das Match immer wieder spannend machen. In der 55. Minute bekam Brunn am Gebirge einen Freistoß zugesprochen. Sandra Svoboda, die bisher nur im Training Freistöße geschossen hatte, trat an. Sie zeigte, dass sich Übung auszahlt, denn sie verwandelte sehenswert. Gut zehn Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Traiskirchen den ursprünglichen 2-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem Lattenknaller kam es prompt zu einem Gestocher im Brunner Strafraum. Nadine Slapnik reagierte am schnellsten und netzte ein. Trotzdem ließen sich die Spielerinnen aus Brunn nicht hängen und kamen kurze Zeit später zu einem Strafstoß. Die Torfrau der Gastgeber Melanie Bruha ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen und brachte ihre Mannschaft wieder zurück ins Spiel. In weiterer Folge wollte Brunn am Gebirge unbedingt zum Ausgleich kommen. In der 74. Minute führte ein gut gespielter Konter der Gäste zum spielentscheidenden 2:4. Die Traiskirchenerinnen ließen nichts mehr anbrennen und fuhren mit voller Punkteausbeute zurück nach Hause.