Das Gewinnen nicht verlernt

In der ersten Runde gab es das 3:1 gegen Aufsteiger Brunn/Gebirge. Seither überließ der ASV Schrems die Punkte stets dem Gegner. Bis zum Samstag. Da brachen die Granitstädterinnen den Bann, feierten gegen die SG Großweikersdorf/Stetteldorf einen 2:0-Sieg.

Der Schlüssel zum Erfolg war eine Defensivtaktik. „Wir haben so gut wie keine Torchancen zugelassen. Und wenn es doch einmal gefährlich geworden ist, war Torfrau Julia Bauer auf ihrem Posten. Sie hat eine sehr starke Partie abgeliefert“, lobt Trainer Werner Moser. Im Konter holten sich der ASV, der auf die am Knie verletzte Janis Groll verzichten musste, seine Erfolgserlebnisse.

Der Führungstreffer gelang schon nach einer halben Stunde durch einen Schuss von Laura Moser, den Klara Zahradka unhaltbar abfälschte. „Sonst hätte ihn die Torfrau wahrscheinlich gehabt“, sagt Coach Moser. Den Deckel packte schließlich schon in der Nachspielzeit Laura Moser selbst drauf, sie vollendete einen Konter.

Dazwischen war fast ausschließlich Großweikersdorf am Drücker. Die SG befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Schrems. Nach einem Umbau im Sommer findet sich der Zweite der Vorsaison in der neuen Spielzeit noch nicht so ganz zurecht. Diesmal trauerten die Heimischen aber dem Sieg nach. „Wir waren über das gesamte Spiel gesehen das klar bessere Team und verlieren das Spiel“, war Trainer Christoph Gregshammer bedient.

Moser widersprach nicht: „Wir haben Großweikersdorf das Spiel überlassen, haben auf Defensive und Konter gesetzt. Wir haben es einmal umgekehrt gemacht. Nicht so wie in Paudorf, wo wir die ganze Zeit das Spiel machen und dann verlieren.“

Die Freude über die kämpferische Leistung und den Sieg ist groß. In dieser Tonart soll es jetzt auch weitergehen. „Vier Spiele haben wir noch vor uns, da möchten wir noch einige Punkte gut machen“, sagt der Trainer. „Was die Auslosung betrifft, hatten wir die harten Brocken fast alle. Aber gegen St. Georgen/Leys wird's auch nicht einfach.“

Dass Anspruch und Realität bei den Schremser Frauen, die eigentlich wieder einen Spitzenplatz anpeilen, derzeit so weit auseinander liegen, führt Werner Moser großteils auf die vielen Verletzungen in der Vorbereitung zurück. „Dadurch sind wir mit Rückstand in die Saison gestartet und das haben wir seither noch immer nicht ganz aufgeholt.“ Weil auch während der Saison immer wieder Spielerinnen verletzt ausfallen (derzeit eben Janis Groll, bei der noch nicht sicher ist, wie lang sie die Knieverletzung außer Gefecht setzen wird).

In Großweikersdorf half Pamela Filler erstmals aus, die eigentlich ihre Karriere im Sommer beendet hat. Auch ihre Schwester Bettina Schnabl, die ebenfalls im Sommer aufgehört hätte, war schon mehrmals im Einsatz. „Wir sind wirklich dankbar, dass uns die beiden noch zur Verfügung stehen, wenn es eng wird im Kader“, sagt Moser. „Sie haben große Erfahrung und viel Qualität.“