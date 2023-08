Dauerregen als Spielverderber

Die Spielerinnen der FSG St. Georgen/Leys blicken auf ein testspielfreies Wochenende zurück. Der Dauerregen machte die Austragung der für Samstag angesetzten Partie gegen Bundesligist Horn unmöglich. Apropos Bundesligist: Die Waldviertlerinnen wären sowieso nur mit der zweiten Mannschaft angereist.

Dieser Umstand ärgert Trainer Franz Karner: „Nach dem Wiener Sportclub hat uns die nächste Bundesligamannschaft abgesagt. Das ist alles andere als die feine englische Art. Den Hornerinnen muss ich aber zugutehalten, dass sie im Gegensatz zu den Wienerinnen mit ihrem zweiten Team zu uns gekommen wären.“

Die wetterbedingte Absage ist für Karner kein Beinbruch: „Wir trainieren drei Mal die Woche, da fällt die kleine Pause nicht ins Gewicht. Eventuell schieben wir unter der Woche kurzfristig noch ein Testspiel ein.“

Den Abschluss der Vorbereitungsphase machen die Testspiele mit der ersten und zweiten Mannschaft gegen die Spielgemeinschaft Ybbs/Wieselburg. Karner betont: „Wir freuen uns auf die Partien. Bis auf ein paar kleine Wehwehchen sind alle Spielerinnen fit.“

Auch die Spielgemeinschaft Wieselburg/Ybbs freut sich auf das Aufeinandertreffen. „Es ist für uns wieder ein guter Test für die neue Saison“, erklärt Trainer Thomas Wagner. Mit den Spielen gegen St. Georgen sowie der FSG Voralpen aus der Gebietsliga treten auch beide Mannschaften der FSG Wieselburg/Ybbs an. „Zum ersten Mal in der Vorbereitung werden wir dann mit zwei Mannschaften antreten. Wir haben in den ersten Wochen der Vorbereitung auch aufgrund der Urlaubszeit immer nur mit einer Mannschaft gespielt“, sagt Wagner. An diesem Wochenende spielte die beiden Mannschaften ein internes Trainingsspiel. „Es war absichtlich so gewählt, da wir in den nächsten zwei Wochen gleich mehrere Testspiele haben“, sagt Wagner.