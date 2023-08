Dem Favoriten beinahe ein Bein gestellt

Die Bründlerinnen schrammten zum Saisonauftakt nur knapp an der ganz großen Überraschung vorbei. Trotz der Ausfälle von Josefine Brunner, Tamara Skudlarski, Vanessa Wagesreiter und Janine Pfeiffer rangen die Gäste den favorisierten Hausherrinnen aus Weikersdorf einen Zähler ab. Übrigens das erste Remis für die St. Georgnerinnen seit dem Aufstieg in die Landesliga im Vorjahr. Für das Team von Franz Karner wäre bei einer besseren Chancenauswertung gegen die Absteigerinnen aus der 2. Bundesliga, die den sofortigen Wiederaufstieg anstreben, sogar ein Triumph möglich gewesen. Er gesteht: „Für uns wäre der Sieg aufgrund der Vielzahl an herausgespielten Chancen im Bereich des Möglichen und auch verdient gewesen. Leider waren wir im Abschluss zu inkonsequent.“ Er fügt jedoch hinzu: „Die Gastgeberinnen hatten zwar gefühlte 70 Prozent Ballbesitz, die Tore, die sie gegen uns erzielt haben, entstanden aber allesamt nach Eigenfehlern von uns.“ Im zweiten Spiel bekommen es die St. Georgnerinnen nun mit den Angstgegnerinnen aus Paudorf zu tun. Gegen das Topteam will Karner nach zwei Niederlagen in der abgelaufenen Saison dieses Mal eine bessere Figur mit seiner Mannschaft machen. Er betont: „Uns erwartet neuerlich eine sehr schwierige Aufgabe, die um keinen Deut leichter ist, als die vergangene. Mein Team ist aber sehr motiviert. Wir haben mit dem Punktgewinn in Weikersdorf sehr viel Selbstvertrauen gesammelt.“

Der FSG-Coach freut sich vor allem auch über die Talentproben von Luisa Handl-Wimmer und Leni Schagerl, die eine starke Leistung abliefern konnten.