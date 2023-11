Im Spitzenfeld der Liga etabliert

Nach den ersten drei Runden sah die Situation für die Mannschaft von Trainer Franz Karner wenig zufriedenstellend aus. Lediglich ein Punkt war den St. Georgnerinnen durch das 3:3 beim SV Weikersdorf vergönnt. Gegen Herbstmeister Paudorf setzte es eine knappe 1:2-Niederlage. Das darauffolgende 0:3 bei der FSG Großweikersdorf/Stetteldorf, einem späteren Tabellennachzügler, schmerzte besonders, wie Karner gesteht: „Das war auch ein wenig meine Schuld. Ich habe die Gegnerinnen weitaus stärker eingeschätzt und mein Team im Grunde völlig falsch darauf eingestellt.“ Der erste Saisonsieg, der 3:1-Erfolg gegen Ernstbrunn, ließ jedoch den Knoten platzen. Die Bründlerinnen blieben in der restlichen Meisterschaft ungeschlagen und ließen die weiteren Teams aus dem Mostviertel, Melk und Ferschnitz, weit hinter sich. Lediglich bei Vizeherbstmeister Traiskirchen (1:1) und beim 3:3-Remis gegen Brunn wurden Punkte abgegeben.

Letzterer Ausrutscher vor heimischem Publikum gegen das Tabellenschlusslicht schmerzt Karner noch Wochen danach: „Das war wirklich bitter, weil wir in dieser Partie eine Vielzahl von Chancen ausgelassen hatten.“ Nach der Premierensaison haben die St. Georgnerinnen im Herbst erneut eine Leistungssteigerung gezeigt. Für Karner ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht: „Mit ein bisschen mehr Nachdruck wäre noch mehr möglich gewesen. Die Liga ist heuer auf jeden Fall stärker als im Vorjahr. Die fixen drei Punkte, die es in der abgelaufenen Saison das eine oder andere Mal gab, sind heuer nicht mehr so einfach zu holen.“

Die Leistung der St. Georgnerinnen ist umso höher einzustufen, da die Kadersituation aufgrund von zahlreichen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen oftmals sehr angespannt war. Der FSG-Trainer bestätigt: „Ich hoffe, dass wir im Frühjahr mehr Glück haben. Wenn wir hier weitgehend verschont bleiben, dann ist uns noch viel mehr zuzutrauen.“