Nach Breitenaus Rückzug fehlt der Landesliga plötzlich ein Team

Eine Ära geht zumindest vorerst zu Ende. Breitenau wird in der kommenden Saison kein Damen-Team stellen. „Der Abgang von drei Spielerinnen hat leider eine kleine Kettenreaktion ausgelöst“, erzählt Trainer Gerhard Schügerl. Breitenau bekommt für die kommende Saison nicht mehr genügend Spielerinnen zusammen.

Seit der Saison 2016/17 waren Breitenaus Frauen im Spielbetrieb des NÖFV dabei. Im ersten Jahr gelang als Zweiter der Frauengruppe Süd der Aufstieg in die Gebietsliga Industrieviertel, die Eva-Maria Kapfenberger und Co. im Jahr darauf überlegen gewannen und als Meister in die Landesliga aufstiegen.

Starke Rückrunde als vorläufiger Schlussakkord

Seit 2018/19 waren die Breitenauerinnen fester Bestandteil des blau-gelben Oberhaus. In der abgelaufenen Spielzeit war die Schügerl-Elf nach einem durchwachsenen Herbst (Platz acht) eine der stärksten Frühjahresteams, landete in der Rückrunden-Tabelle mit 24 Punkten auf Rang vier. Umso bitterer, dass jetzt Schluss ist. „Die Zeit war leider zu kurz, um Ersatz zu bekommen und so müssen wir zumindest nächste Saison aussetzen“, seufzt Schügerl.

Bad Vöslau und Paasdorf wollen nicht oben bleiben

Breitenaus Rückzug zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Zwar steigt Weikersdorf aus der 2. Bundesliga ab, verpasste Traiskirchen als Meister den Aufstieg, dennoch fehlt aktuell ein Team, um auf die angepeilte Gruppenstärke von zwölf Teams zu kommen. Der Hintergrund: Lassee, Meister der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel, verzichtet auf einen Aufstieg. Nur Brunn/Geb. und Ferschnitz steigen auf.

Das normale Prozedere: Es gibt einen Absteiger weniger. Doch der Zehnte Bad Vöslau will nicht. Es wird sich erst entscheiden, ob es für Thermalstädterinnen überhaupt in der Gebietsliga weitergeht, oder der Betrieb ebenfalls ruhend gestellt wird. Auch der Elfte Paasdorf winkte bereits dankend ab, spielt lieber Gebietsliga. Nun ist der Tabellenletzte Großrußbach am Zug. „Definitiv werde ich es wahrscheinlich erst am Montag wissen“, sagt Gerhard Polsterer, zuständig für Frauenfußball beim NÖFV, sollte auch aus Großrußbach eine Absage kommen, dann wird die Landesliga kommende Saison nur mit elf Teams gespielt: „Die Zeit für eine Relegation der Zweitplatzierten aus der Gebietsliga reicht jetzt nicht mehr. Die Vereine brauchen Planungssicherheit“, meint Polsterer.