Paasdorf hat einen neuen Trainer

Die Suche nach einem neuen Trainer ist bei der FSG Paasdorf abgeschlossen. Fündig wurde man in Wien, genauer gesagt bei Robert Mjka. Der 57-Jährige ist ein alter Hase im Trainergeschäft, sammelte beim FSC Favoriten und zuletzt bei Neusiedl am See auch schon Erfahrung mit Frauenmannschaften. Paasdorfs Funktionärin und Ex-Trainerin Manuela Kurzweil ist guter Dinge. So sei das Gespräch mit Mjka gut gewesen, der Coach auch zweimal zu einem Probetraining gekommen, weil beim ersten Mal wichtige Spielerinnen fehlten: „Er ist ein sehr ruhender Pol, hat auch eine Ausbildung zum Mentalcoach. Die Mädls waren wirklich alle begeistert, und das heißt einmal was. Schauen wir, ob es auch so bleibt, aber der erste Eindruck ist einmal super.“

Zunächst ist aber ohnehin einmal Pause, Start in die Vorbereitung ist am 18. Juli. Diesen Samstag (24. Juni) laden die Frauen allerdings noch zu einem Kleinfeldturnier auf den Paasdorfer Platz. Um 14 Uhr starten die Herren, um 16 Uhr die Damen. Die Turniere, bei denen es auch eine Spritzerwertung gibt, waren schnell aus- und trotz aufgestocktem Teilnehmerfeld sogar überbucht.

Der Landesliga fehlt nun ein Team

Das ist ein Problem, das die höchste Liga in Niederösterreichs Frauenfußball aktuell gerne hätte. In der Landesliga fehlt nämlich ein Team, und das obwohl Meister Traiskirchen in der Relegation den Aufstieg verpasste und es mit Weikersdorf auch einen Absteiger aus der 2. Bundesliga gibt. Grund ist der überraschende Rückzug des Tabellensechsten Breitenau/Schwarzau, wo der Abgang von drei Spielerinnen eine Kettenreaktion auslöste und der Kader nun zu klein gewesen wäre, um weiterhin anzutreten. Breitenau setzt 2023/24 komplett aus, ebenso wie der Zehnte aus Bad Vöslau.

Weil es auch von unten nur zwei Aufsteiger gibt (Nordwest/Weinviertel-Meister Lassee verzichtet darauf), wäre nun sogar Paasdorf gerettet gewesen. Die FSG verkündete aber auch schon längst, nicht mehr Landesliga spielen zu wollen. „Aber wir haben ansuchen müssen, dass wir absteigen dürfen und wieder in die Gebietsliga aufgenommen werden“, schilderte Kurzweil am Montag.

Die „Antwort“ kam via der offiziellen Klasseneinteilung. Paasdorf darf in die Gebietsliga, ebenso wie Großrußbach, das als Letzter auch nicht in der Landesliga bleiben wollte. Die Landesliga wurde indes nicht mehr fündig und wird 2023/24 mit nur elf Teams ausgetragen.