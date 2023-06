Perfekter Saisonabschluss

Die Bründlerinnen haben den Kampf um Platz fünf für sich entschieden. Dank der 0:5-Niederlage von Ernstbrunn gegen Breitenau/Schwarzau und des gleichzeitigen 3:1-Sieges vor heimischem Publikum gegen Paasdorf haben die St. Georgnerinnen ihr anvisiertes Ziel erreicht.

Trainer Franz Karner ist mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Premierensaison in der Frauen Landesliga zufrieden: „Es ist herrlich. Unser ursprüngliches Ziel war es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Bereits nach drei Runden haben wir gesehen, dass wir uns eher nach oben als nach unten orientieren werden. Ich bin sehr stolz auf das Abschneiden meiner Mannschaft, wenngleich wir am Ende bei etwas mehr Spielglück sechs bis neun Zähler mehr am Konto haben könnten.“ Die St. Georgnerinnen hielten beinahe alle Partien - auch die gegen Meister Traiskirchen - offen.

Karner gesteht: „Einzig gegen Paudorf waren wir chancenlos, ansonsten haben wir gegen alle Teams, die in der Tabelle vor uns liegen, ausgezeichnet mithalten können.“ Eines macht Karner aber dennoch nachdenklich: „Obwohl wir sowohl im Herbst als auch im Frühjahr gleich viele Punkte geholt haben, waren wir in der Hinrunde präsenter und spielerisch besser. Trotz des Auftaktsieges gegen Schrems sind wir in der Rückrunde nie so richtig in die Gänge gekommen.“ In den letzten Meisterschaftsspielen hatten die Bründlerinnen zudem mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. So absolvierten Ana Beznosyuk und Romana Schadenhofer ihr Landesliga-Debüt. Für die neue Saison soll es vier bis fünf Neuzugänge geben. Karner hält sich noch bedeckt: „In der nächsten Woche kann ich bereits mehr dazu sagen.“