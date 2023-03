RUNDE 12: Melk - FSG Paasdorf: 4:2 (1:1)

Melk traf am 26. März in der 12. Runde der AK Niederösterreich Frauen LL zuhause auf FSG Paasdorf. In einem torreichen Spiel vor 55 Zuschauern gelang Melk ein 4:2 (1:1) Sieg.

Melk - FSG Paasdorf 4:2 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Melk, 55 Zuseher, SR Mustafa Celikkiran

Tore:

1:0 Christina Streyczek (23.)

1:1 Sophie Zelger (25.)

2:1 Birgit Muck (49.)

3:1 Birgit Muck (53.)

4:1 Marlene Maierhofer (65.)

4:2 Natalie Krückl (71., Elfmeter)

Melk: C. Buchberger - M. Nemecek (HZ. M. Heher), N. Golias (81. C. Bicek) - S. Schenkermayr, B. Muck - M. Brunner - M. Maierhofer - C. Streyczek - J. Wallner - C. Bauer - T. Huber; I. Schlögel, M. Strasik, L. Sajgo

Trainer: Jürgen Pock

FSG Paasdorf: V. Schneider, J. Schweinberger, M. Bold, T. Seltenhammer, A. Madner (75. A. Arthaber), N. Marsik, N. Krückl, S. Schneider, S. Zelger, L. Hager, C. Studeny (HZ. L. Greimeister)

Trainer: Manuela Kurzweil