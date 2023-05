Schremser Frauen spitzen noch auf Rang zwei

Satte vier Punkte ernteten die Schremser Frauen in der Doppelrunde am verlängerten Wochenende, warten so zwei Runden vor Schluss die Chance, noch auf Rang zwei vorzustoßen. Nach dem 3:0 im Nachtrag in Bad Vöslau am vorigen Donnerstag ging es beim Heimspiel gegen Paudorf am Sonntag weitaus enger zu. Im Spitzenspiel holten die Granitstädterinnen ein 1:1.

„Es war ein sehr enges Spiel, kampfbetont und kräfteraubend. Etwas ist uns vielleicht auch noch das Spiel vom Donnerstag in den Knochen gesteckt“, sagt Trainer Werner Moser. „Wir haben aber sehr gut gekämpft, hatten in der Schlussphase noch drei Top-Chancen auf den Sieg.“ Die hatte aber auch Paudorf mit einem Stangenschuss.

Die beiden Tore der Begegnung fielen schon in den Anfangsminuten. Jasmin König brachte die Gäste in der siebenten Minute in Front, Laura Moser glich nach einer Viertelstunde aus. Ab diesem Zeitpunkt war es nicht nur vom Spielstand her ein ausgeglichenes Spiel. „Der Einsatz war wirklich top“, lobte Moser sein Team.

Weitaus deutlicher war das Nachtragsspiel in Bad Vöslau, wo die Schremserinnen durch Tore von Laura Moser und Vanessa Domini klar 3:0 gewannen, aber durch insgesamt vier Lattenschüsse sogar ein Kantersieg möglich gewesen wäre.

Mit dem daraus gezogenen Selbstvertrauen will der ASV jetzt auch den frischgebackenen Meister Traiskirchen ärgern, der am Samstag nach Schrems kommt. „Irgendwann müssen sie einmal Federn lassen. Und ich hoffe, dass das am Samstag passiert“, will Moser dem Liga-Dominator zum Abschluss noch ein Bein stellen.

Gelingt das, stehen die Chancen gut, dass die Schremserinnen noch Vizemeister werden können. „Das wäre noch unser Ziel“, sagt der Trainer. „Die Saison ist aber auch jetzt schon sehr gut.“ In der letzten Runde geht's dann noch zum Schlusslicht Großrußbach.