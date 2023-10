Mit einem mulmigen Gefühl traten die Bründlerinnen die Reise ins Waldviertel an. Gleich sechs Kaderspielerinnen standen Trainer Franz Karner gegen Schrems nicht zur Verfügung. Trotz des Fehlens von Torfrau Laura Dorninger, Daniela Datzinger, Laura Pfeiffer, Chiara Sieberer (alle krankheitsbedingt), Janine Pfeiffer und Julia Haslinger (beide verletzt) zeigten die Gäste Moral und glaubten bis zum Schlusspfiff an den Sieg.

Diesen sicherte ihrem Team Elena Hofmann, die mit einem späten Doppelpack in der 87. und 93. Spielminute alles klar machte. Coach Karner spricht von „einem Spiel, das nichts für schwache Nerven war“, betont zudem: „Es war zwar kein fußballerischer Leckerbissen, den wir hier serviert haben. Am Ende zählen aber die drei Punkte und die Tatsache, dass meine Mannschaft bis zum Schluss alles gegeben hat.“ Nächste schwere

Verletzung drohtEinziger Wermutstropfen war die Verletzung von Sarah Handl, die sich ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt hat. Dazu Karner: „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist. Das wäre bitter.“ Apropos Verletzung: Auch die Schwere der Knieblessur von Julia Haslinger ist noch ungewiss, wie der FSG-Betreuer bestätigt: „Wahrscheinlich muss sie sich einer Arthroskopie unterziehen.“ In der nächsten Heimpartie gegen Tabellenschlusslicht Brunn wollen die St. Georgnerinnen trotz der Ausfälle ihren Erfolgslauf fortsetzen. Der fünfte Sieg in Serie ist das große Ziel. Karner gibt die Marschroute vor: „Wir nehmen natürlich wieder die vollen drei Punkte ins Visier. Ich hoffe, dass einige der erkrankten Spielerinnen zurückkehren.“