St. Georgen/Leys mit Achtungserfolg bei Titelaspirant Traiskirchen

Mit dem Punktgewinn bei den Tabellendritten aus Traiskirchen untermauerten die Bründlerinnen ihren Status als Topteam der Landesliga. Nach einer schnellen Führung durch Celine Wiesenhofer, die erneut als Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste auftrat, vergaben die St. Georgnerinnen zwei Topchancen auf das wichtige 2:0 – darunter ein Lattenkopfball von Josefine Brunner. Co-Trainer Andreas Scharner gesteht: „Wir hätten durchaus höher führen können, denn unsere Leistung in der ersten Halbzeit war ausgezeichnet.“ Nach dem Seitenwechsel machte sich die fehlende Ersatzbank der Bründlerinnen, die lediglich mit 13 Spielerinnen angereist waren, bemerkbar. Scharner weiß: „Hätten wir hier nach einer Stunde mehrere frische Kräfte einwechseln können, dann hätten wir den knappen Vorsprung eventuell über die Zeit bringen können.“ Die Gastgeberinnen wurden in der zweiten Halbzeit nämlich von Minute zu Minute stärker.

Mehr als den Ausgleichstreffer ließen die St. Georgnerinnen aber nicht zu. Scharner stolz: „Gegen die Titelmitfavoritinnen einen Punkt zu erobern, ist schon eine tolle Sache.“ Zum Abschluss wartet nun Aufsteiger Ferschnitz. Scharner zuversichtlich: „Wenn wir so auftreten wie in Traiskirchen, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich hoffe, dass uns wieder mehr Spielerinnen zur Verfügung stehen. Da unsere Gebietsliga-Mannschaft das Vorspiel bestreitet, haben wir hier sicherlich mehr Möglichkeiten, als in Traiskirchen.“