Vöslau-Kapitänin Benesch beendet Karriere

Die erste Spielführerin eines Damenteams in der Geschichte des ASK, Bad Vöslau, Verena Benesch, beendete nach 265 Spielen schon mit 25 Jahren ihre Karriere. Ena, wie sie gerufen wird, maturierte an einem Gymnasium mit Fußballschwerpunkt, gewann mehrere Schulfußballmeisterschaften sowie Titel mit dem SKV Altenmarkt und Casino Baden. Die ASK Bad Vöslau-Damen führte sie als Kapitänin in die Landesliga. Aus beruflichen Gründen ist jetzt Schluss mit Fußball.

Auch in der Thermenstadt selbst ist Schluss: Kommende Saison wird Vöslau keine Frauenfußballtruppe mehr stellen.