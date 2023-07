Zehn Neue für Traiskirchens Mission Aufstieg

Die Ziele sind formuliert. Der Kader geformt. Traiskirchens Damen greifen wieder den Titel in der Landesliga an. Und anders als in der Vorsaison soll in der Relegation der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen. Dafür überließen Sportchef Michael Schmidt, Trainerin Kurri Petrusova und Co. nichts dem Zufall. „Dass wir den Aufstieg verpasst haben, schmerzt immer noch ein bisschen. Wir holen jetzt Spielerinnen, die für die Landesliga überdurchschnittlich gut sind. Das ist uns bewusst“, weiß Schmidt, dass Traiskirchen der große Favorit ist: „Wir haben genau analysiert auf welchen Positionen wir uns verstärken wollen. Eigentlich wollten wir fünf Spielerinnen holen. Dann sind die Transfers irgendwann zum Selbstläufer geworden“, schmunzelt Schmidt, der zehn Neuzugänge vermelden kann.

Wir holen jetzt Spielerinnen, die für die Landesliga über- durchschnittlich gut sind. Das ist uns bewusst.“ Traiskirchen-Sportchef Michael Schmidt

Von Bundesliga-Absteiger Altenmarkt kommen Iris Stekovics, Sophie Roadl und Anna-Maria Corrias. Letztere vermittelte auch Angelina Planas, die zuletzt bei Simmering in der Wiener Stadtliga spielte. Nike Winter wechselt vom Neulengbacher Future League-Team in die ARBÖ Arena. Aus der 2. Bundesliga kommen Karolina Luhan (Wiener Sport-Club) so wie Sandrina Haupt, Anja Gausterer und Lisa Hoyda (allesamt Stammspielerinnen beim USC Landhaus). Ex-Bundesliga-Spielerin Veronika Pototschnig parkt ihren Spielerpass ebenfalls bei Traiskirchen, möchte sich aber vorerst eine Auszeit vom Fußball nehmen.

Acht Spielerinnen stehen nicht mehr zur Verfügung

Auf der Abgangsseite stehen acht Namen. Bernadette Witasek wird nach ihrem Karriereende die Agenden von Sektionsleiterin Sandra Heiny, die sich voll auf ihre Aufgabe als Nachwuchsleiterin konzentriert, übernehmen. Katrin Sida wird Trainerin bei Bad Vöslau-Nachfolgeverein Tribuswinkel in der Gebietsliga. Aus Traiskirchen folgen ihr Katharina Pechhacker, Bianca Höller, Magdalena Vollmann und Erna Begovic. Sandra Svoboda versucht sich bei Landesliga-Aufsteiger Brunn/Geb., während es Alexander Unterstetter zu Stammverein Wampersdorf verschlägt.