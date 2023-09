Ferschnitz jubelt über den ersten Saisonsieg

Der erste volle Erfolg ist dem Aufsteiger gelungen. Mit dem ersten Tor von Selina Oysmüller in der 20. Minute gegen Bad Sauerbrunn schien der Knoten geplatzt zu sein. Denn innerhalb von zwölf Minuten erhöhten die Heimischen durch Simone Schneckenreither und Verena Kromoser auf 3:0. Das 1:3 kurz vor der Pause brachte aber wieder Verunsicherung. Als die Gäste auch noch das 2:3 erzielten, war die Selbstsicherheit kurz weg.

„Da hatten wir auch Glück, nicht das 3:3 zu erhalten“, berichtete Trainer Günther Engelscharmüllner. Denn die Gäste trafen einmal die Stange und die Querlatte. Mit dem zweiten Treffer von Selina Oysmüller war die Partie für Ferschnitz entschieden. Hannah Engelscharmüllner machte in der Nachspielzeit mit dem 5:2 den Deckel drauf. „Wichtig war der Sieg. Spielerisch haben wir in Melk besser gespielt, aber aufgrund der kämpferischen Leistung war der Sieg verdient“, erklärte Engelscharmüllner. Für das Duell in Schrems kehrt Manon Haas nach ihrem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Und auch Julia Poschenreithner wird nach einjähriger Verletzungspause wieder mit im Kader sein. „Schön langsam werden wir wieder komplett“, freute sich Engelscharmüllner.