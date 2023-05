Traiskirchen krönt sich mit 10:0 zum Meister

Zwei Runden vor Schluss fixieren Traiskirchens Damen den Meistertitel in der in der Landesliga und das auf eine beeindruckende Art und Weise. Bei Nachzügler Paasdorf gewann die Elf von Spielertrainerin Kuri Petrusova mit 10:0. „Mission erfüllt“, meinte Sportchef Michael Schmidt freudestrahlend.

Bei der knapp einstündigen Busfahrt nach Hause ging es lustig zu. Die Feiern gingen anschließend beim Feuerwehrfest in Wienersdorf weiter und dauerten bis in die frühen Morgenstunden. „Wir haben vor der Saison das Ziel Meistertitel klar formuliert — wenn es heuer noch nicht passiert, dann nächstes Jahr. Jetzt haben wir es im ersten Jahr schon geschafft“, jubelt Schmidt, der auch an die Anfangsstunden des Vereins in Teesdorf erinnert. „Von damals sind auch noch ein paar Spielerinnen dabei. Sie haben dem Verein die Treue gehalten. Das ist schon etwas Besonderes. Für viele Spielerinnen ist es ja auch der erste Meistertitel — und vielleicht der letzte.“

Ein Meistertitel bedeutet im Regelfall den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Im Fall von Traiskirchen ist das anders. Aus der Liga-Aufstockung, über die gemunkelt wurde, wird nichts. Heißt: Traiskirchen muss als NÖ-Meister ins Play-off gegen den Wiener Landesmeister Austria 1c. „Der Meistertitel ist natürlich sehr schön, aber erst die halbe Miete. Wir wollen in die 2. Bundesliga“, wollen Schmidt und Co, auch den letzten Schritt gehen. Die Chancen gegen die Wienerinnen seien intakt. „Wichtig ist, dass die Spielerinnen, die zuletzt angeschlagen waren wieder fit werden. Wir hoffen, dass wir alle Mädels in der Relegation dabei haben können.“

Etwas Zeit ist ja noch. Am Wochenende gastiert Traiskirchen in Schrems. Am 2. Juni (20.30 Uhr) gibt es im Rahmen des Heimspiels gegen Stetteldorf die offizielle Meisterfeier. Am 10./11. und 17./18. Juni folgen die Relegationsspiele. Wer zuerst Heimrecht hat, wird ausgelost.