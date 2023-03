Späte Erlösung durch Top-Torjägerin

Die Hausherrinnen starteten gut eingestellt in dieses Derby und erwischten die FSG Stetteldorf nach wenigen Minuten, wortwörtlich, am falschen Fuß: Ein zu kurzer Abschlag von Torfrau Margarita Behr kam zu Tatjana Wimmer, die aus 20 Metern abzog und Behr mit einem Prachttreffer ins Kreuzeck überraschte. Stetteldorfs Trainer Christoph Gregshammer seufzte: „Von hundert Mal trifft sie den keine fünfmal.“

Danach hatte seine Mannschaft mehr vom Spiel, sorgte mit einem dichten Mittelfeld für defensive Stabilität und ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Problem daran war aber, dass es kaum zu Chancen führte. Die größte Gefahr strahlten die Gäste noch aus Standardsituationen aus.

Im Konter wurde der Sack nicht zugemacht

Nach Seitenwechsel wurde es nicht besser für die Stetteldorferinnen, auch weil die Partie zunehmend hektischer und zerfahrener wurde. „Für mich habe sie mit Fortdauer des Spiels immer mehr den Faden verlor“, meinte SKE-Coach Alexander Fröhlich. Allerdings verabsäumte es auch seine eigene Mannschaft, den Sack aus den vorhandenen Konterchancen zuzumachen.

So kam, was im Fußball meistens kommt in solchen Fällen: Tief in der Nachspielzeit segelte ein Eckball an den langen Pfosten und Stetteldorfs Top-Torjägerin Kerstin Riedrich, bis dahin gut von Ernstbrunns Emely Wojna aus dem Spiel genommen, zeigte, weshalb sie die Nummer eins der Torschützenliste ist. Sie lief rein und glich zum Jubel der FSG-Mädels aus.

Fröhlich war danach enttäuscht, meinte aber auch: „Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, wir holen einen Punkt, hätte ich diesen mit Freuden genommen.“ Und auch Gregshammer sah einen gewonnen und nicht zwei verlorene Zähler: „Es war wie erwartet schwer, in Ernstbrunn haben wir uns noch nie leichtgetan. Aber wer weiß, zu was dieser Punkt noch gut ist.“

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf - FSG Stetteldorf / Großweikersdorf 1:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Ernstbrunn, 40 Zuseher, SR Sebastian Weiss

Tore:

1:0 Tatjana Wimmer (8.)

1:1 Kerstin Riedrich (92.)

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf: K. Lang - S. Ziegler - T. Wimmer - V. Rögner - L. Steiner, K. Fellner - T. Breitseher (88. A. Weichselbaum) - H. Gepperth - E. Wojna - D. Meißl (82. S. Bernold) - J. Meißl; F. Schneider, J. Thurner

Trainer: Alexander Fröhlich

FSG Stetteldorf / Großweikersdorf: M. Behr - V. Gregshammer, L. Weiss (59. S. Rada), L. Tragschitz (80. V. Weiss), K. Riedrich, A. Bodlak, J. Weidlinger, A. Mayer, B. Neuhold (55. L. Kirchner), J. Mantler, S. Gartner

Trainer: Christoph Gregshammer

Karten:

Gelb: Dominique Meißl (80., Foul) bzw. keine