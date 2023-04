Zumindest nicht abschießen lassen

Werbung

FSG Paasdorf - Breitenau/ Schwarzau 2:5. 5. Minute, 14. Minute, 21. Minute! Breitenau/Schwarzau zeigte in Paasdorf schnell, wer noch Chancen auf die obere Tabellenhälfte hat und wer aktuell auf dem letzten Platz steht. Einbrechen sollten die Gastgeberinnen trotz dieser Hypothek aber nicht. Im Gegenteil, ihnen gelang bald selbst ein Treffer. Und zwar in Form der etatmäßigen Torfrau Natalie Krückl, die diesmal links im Mittelfeld begann, von Co-Trainer Siegfried Seltenhammer kurz vor dem 1:3 aber in die Spitze beordert wurde. Dort setzte Krückl mit einem intensiven Sprint die Breitenauer Torfrau unter Druck, wurde prompt angeschossen und konnte die Kugel ins Netz befördern.

Paasdorf schöpfte durch den Treffer Mut, war nun etwas besser im Spiel und kam kurz nach Seitenwechsel sogar auf 2:3 heran. Wieder durch Krückl, wieder durch „eine Willensleistung“, wie es Trainerin Manuela Kurzweil bezeichnete. Die war dann durchaus hoffnungsvoll: „Da hätten wir gedacht, dass wir rankommen.“

Diesen Glauben machten die Gäste nach einer Stunde mit einem Freistoßtor zunichte, zwei Minuten später gelang der Doppelschlag zum 5:2. Damit war der Käse gegessen, die in Summe stärkere Mannschaft setzte sich letztlich souverän durch.

Seltenhammer biss auf die Zähne

Kurzweil, deren Team weiterhin mit Personalproblemen kämpft, nahm es gelassen: „Die Gegner in der Liga sind ganz einfach schneller als wir. Die spielen schon länger da oben. Wir können nur mit den Leuten spielen, die wir haben und unser Bestes geben. Aus jedem Match das Positive mitnehmen und die Schädel nicht hängen lassen.“

Positiv war diesmal definitiv die Einstellung, allen voran bei Theresa Seltenhammer. Die Verteidigern bekam gegen Ende der ersten Hälfte einen Ball auf die Hand und verbog sich einen Finger. Trainerin Kurzweil eilte zur Hilfe, versuchte den Finger zu kühlen, machte ihn zur Pause mittels Tape am Finger daneben fest. Dass Seltenhammer gar nicht erst daran dachte, sich auswechseln zu lassen, rechnete ihr die Trainerin hoch an: „Sie hatte Tränen in den Augen, aber es ging weiter. Ich muss wirklich sagen Hut ab, gekämpft haben sie eh alle miteinander.“

Statistik

Tore: Heim Natalie Krückl (27.), Heim Natalie Krückl (51.), Gast Lisa Gersthofer (14.), Gast Eva Maria Kapfenberger (21., Elfmeter), Gast Lisa Metzner (60.), Gast Vivien Pratter (5.), Gast Denise Schwarz (62.)

FSG Paasdorf: Verena Schneider, Riccarda Eder, Marlene Bacher, Judith Schweinberger, Marlene Bold, Theresa Seltenhammer, Sabrina Hertold, Sofie Schneider, Sophie Zelger, Lea Hager, Natalie Krückl, Saskia Kapusta, Lisa Greimeister, Alina Zinkl, Annika Arthaber, Lisa Greimeister (HZ. statt Marlene Bacher), Saskia Kapusta (65. statt Riccarda Eder), Alina Zinkl (85. statt Sabrina Hertold)

Breitenau / Schw.: Sophia Steindl, Pia Schneidhofer, Zoe Horvath, Chiara Kirner, Denise Schwarz, Sara-Marie Schügerl, Lisa Gersthofer, Vivien Pratter, Eva Maria Kapfenberger, Anita Osterbauer, Elisabeth Prenner, Sophia Hütter, Lisa Metzner, Miriam Pratter, Jennifer Giefing Gnam, Yvonne Schieder, Yvonne Schieder (HZ. statt Anita Osterbauer), Lisa Metzner (HZ. statt Chiara Kirner), Sophia Hütter (HZ. statt Zoe Horvath), Jennifer Giefing Gnam (75. statt Denise Schwarz), Miriam Pratter (75. statt Elisabeth Prenner)

Karten: