„Halbe Torfrau“ ist die beste Schützin

Drinnen oder draußen? Natalie Krückl kann beides. 14-mal stellte Trainer Siegfried Seltenhammer die Paasdorferin in dieser Saison von Beginn an im Tor auf, dreimal am Feld. Beim Nachtrag gegen die FSG Stetteldorf/Großweikersdorf füllte Krückl sogar beide Rollen aus: Bis zur Pause stand sie zwischen den Pfosten, in Hälfte zwei wirbelte sie im Angriff. Erfolgreicher war sie diesmal in zweiterer Rolle, nach vier Gegentoren als Torfrau schoss sie bald das zwischenzeitliche 1:5.

Kurios: Es war bereits das fünfte Saisontor für die (halbe) Torfrau. Das macht Platz eins in der internen Schützenliste vor Sabrina Hertold (4) und Sarah Forster (3). „Sie kann richtig gut kicken“, weiß auch Seltenhammer, „deswegen hab ich sie in Stetteldorf in der Hälfte rausgestellt, damit vielleicht nach vorne noch was geht.“

Während die Zahlen für Krückls Klasse und Flexibilität sprechen, sind sie aber auch Teil der Erklärung, warum es nach der Premierensaison in der Landesliga wohl direkt zurück in die Gebietsliga gehen wird. Nach der Pleite in Großweikersdorf (am Ende wurde es ein 1:6) und dem verlorenen Kellerduell in Bad Vöslau am Samstag (0:2) ist Paasdorf fünf Runden vor Schluss weiterhin Letzter. Vier der verbleibenden Gegner stehen noch dazu in den Top sieben der Tabelle. Die größte Hoffnung auf weitere Punkte besteht im Duell mit dem Vorletzten Großrussbach, bei dem man am 13. Mai gastiert.