Paasdorf steht vor schwierigem Frühjahr

Das Abenteuer Landesliga verlief für die FSG Paasdorf im ersten Halbjahr eher ernüchternd: Mit vier Punkten steht man am Tabellenende, solide Leistungen wechselten sich mit deutlichen Niederlagen ab.

Zwei Wochen vorm Frühjahrsauftakt in Melk gibt es für Trainerin Manuela Kurzweil noch allerhand zu tun, obwohl der Test gegen die 1b der FSG Stetteldorf mit 3:1 gewonnen wurde. „Wir haben uns vor der Pause oft überrennen lassen, hatten richtige Startprobleme. Erst in der zweiten Halbzeit sind wir ins Spiel gekommen“, so Kurzweil. Sonderlob gab es nur für Torfrau Natalie Krückl, die eine Halbzeit am Feld spielte und prompt ein Tor erzielte: „Die bräuchten wir einmal im Tor und einmal draußen“.

Dies gilt umso mehr, weil der Kader fürs Frühjahr kleiner geworden ist. Karoline Schreiber beendete ihre Karriere, hinzugekommen ist niemand und die Trainerin rechnet mit vielen Ausfällen in der Rückrunde: „Wir haben Verletzte, viele sind beruflich eingespannt, wir haben etwa Krankenschwestern dabei und die Leute werden generell unzuverlässiger“. Dementsprechend dürfte Kurzweil nichts anderes überbleiben, als junge Spielerinnen aus der B-Mannschaft hochzuziehen und aufs Beste zu hoffen. „Wir werden es so gut es geht über die Bühne bringen und schauen was rauskommt. Da müssen die Spielerinnen reinbeißen“. Die Trainerin hält es auch für realistisch, dass nicht alle Partien der Zweier-Mannschaft geplant über die Bühne gehen können.

Keine Nachrichten aus Frauen Landesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden