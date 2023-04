Bitterer Knockout in der Nachspielzeit

Werbung

FSG Paasdorf - Schrems 2:3. So bitter kann der Fußball sein. Die FSG Paasdorf machte am Samstag ein hervorragendes Spiel und war drauf und dran, dem Tabellenzweiten einen Punkt abzuknöpfen. Und das, obwohl Schrems seiner Favoritenrolle zunächst gerecht wurde, nach einer halben Stunde mit 2:0 führte.

Kurz vor der Pause nahm sich aber Sabrina Hertold ein Herz, und das war eine gute Entscheidung. Die rechte Mittelfeldspielerin traf aus der Distanz zum 1:2 (39.). Da gab's Lob von Trainer Siegfried Seltenhammer: „Wirklich ein schönes Tor. Schießen kann sie, die Sabrina.“

Und es sollte noch besser werden, auch das 2:2 ging sich noch vor dem Halbzeitpfiff aus. Stürmerin Sarah Forster ging mit Tempo in den Strafraum, wurde dort regelwidrig zu Fall gebracht. Torfrau Natalie Krückl ließ sich nicht zweimal bitten, sie rannte nach vorne und verwandelte den Elfmeter.

„Wenn wir immer so eine Moral hätten, ...“

Trainer Seltenhammer war begeistert von den Comeback-Qualitäten seiner Truppe: „Wenn wir immer so eine Moral und kämpferische Einstellung hätten, hätten wir schon mehr Punkte.“ Auf der anderen Seite schoben die Schremser Betreuer in Hälfte zwei mehr und mehr Frust, weil Paasdorf auch nach Seitenwechsel mit viel Herz das 2:2 verteidigte. Allerdings nur bis in die 91. Minute, dann gelang dem Favoriten doch noch der dritte Treffer zum Sieg. Torfrau Krückl war dran, konnte die Kugel aber nicht entschärfen.

„So ein blödes Tor“, haderte Seltenhammer, „du darfst halt erst aufhören zu spielen, wenn der Schiedsrichter abpfeift.“ Vorwurf wollte er seinen deprimierten Mädchen aber überhaupt keinen machen, denn: „Es war echt eine gute Partie.“

Duell um die Rote Laterne

Schon am Mittwoch geht es mit dem Nachtrag in Großweikersdorf weiter, am Samstag geht es für das Schlusslicht zum Vorletzten nach Bad Vöslau. Sollte der Zwei-Punkte-Rückstand am Mittwoch nicht größer werden (Bad Vöslau bestreitet ebenfalls einen Nachtrag gegen Melk), hat Paasdorf dann die Chance, die Rote Laterne abzugeben.

Statistik:

FSG Paasdorf - Schrems 2:3 (2:2)

Torfolge: 0:1 (25.) Domini, 0:2 (33., Eigentor) Schweinberger, 1:2 (39.) Hertold, 2:2 (45+1., Elfmeter) Krückl, 2:3 (90+1.) Weber

Karten: Bold (43., Gelbe Karte Unsportl.), Zelger (55., Gelbe Karte Foul)Weber (86., Gelbe Karte Kritik)

FSG Paasdorf: Krückl; Studeny, Seltenhammer, Hager, Schweinberger; Hertold, Eder (60. Kapusta/89. Arthaber), Zelger, Bold, Marsik; Forster.

Schrems: Bauer, Hauer-Deimel, Weber, Filler, Schnabl, Hobecker, Moser, Groll (HZ. Kandler), Gruber (79. Neudert), Macho (HZ. Zahradka), Domini

53 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Strasser